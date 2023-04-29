ياسمين عز لرضوى الشربيني: كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك!

ردت الإعلامية المصرية ياسمين عز، على كلام زميلتها رضوى الشربيني، في منشور على حسابها عبر فيسبوك، حيث وجهت رسالة عالية السقف، هاجمت من خلالها رضوى بقوة.

وفي التفاصيل، كتبت ياسمين عز: “”كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك أطرافها مطاط، تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة”، مضيفة: “مدام بليز كرامتك وقعت منك آخر مرة هناك، ابعتي عبد مظلوم من عندك يجيبها قبل ما تسيح فالشمس، واحكيلنا بالمرة قواعد بيات المرأة الأربعين برة بيت الزوج من غير إذنه”.

ياسمين عز وتصورها عن النساء.. عندما تكون المرأة عدوة نفسها

وأضافت: “سلينا كده في الإجازة لأنك شطبتي محتوى وبقيتي مملة، حتى في تلقيحك مملة، زيرو محتوى زيرو أنوثة، بس الأمانة استرجال ليڤل الوحش، ده أنا مش بس أدوس على الفساتين الماركات ده أنا أدوس على أي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير، بعمل ده في الحياة العادية وبقوله في العلن”.

وتابعت ياسمين عز: “إنما بقى لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجزم في السر وتعمل فيلم مظلوم، وتطلع فالعلن تحكيلنا مأساة المرأة الإغريقية، كده إنتي محتاجة علاج يا مدام، روحي اتعالجي يا مدام، في تشوهات نفسية وشياط وغيرة ويأس بدأ يتجلى ويتفشى ويترعرع في الأنحاء”.

واختتمت ياسمين عز كلامها قائلة: “بلاش نشغل أسطوانة المرأة الحديدية، علشان المرأة نفسها لو عرفت إنتي إيه هيجيلها صدمة دماغية حضارية، جربي حطي اسمي تاني في تلميحات أو تلقيحات، علشان هنتفرج كلنا وقتها أنا هدوس على إيه تاني غير الماركات، وهو بالمرة نحكي الحكايات، ونسلي الناس في الإجازات”.

هذا وكان احد المتابعين نشر تغريدة قال إن رضوى الشربيني من صرحت بمضمونها، وجاء فيها: “البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة.. ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها”، وهو فعليا أحد تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل.

من هنا، سارعت رضوى الشربيني للرد والتوضيح، اذ اعادت نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر، وارفقتها بالتعليق التالي: “وانا اقول الكلام ده ليه.. انا ست عندها كرامه.. كلام العبيد ده مش بتاعي!”. -وكالات

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