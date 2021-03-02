“يافني”: أطروحة يهودية للمساواة في إسرائيل-فلسطين (3-2)

بيتر بينارت* – (تيارات يهودية) 7/7/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يتطلب تجنب مستقبل يتحول فيه الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين إلى تطهير عرقي رؤيةً يمكن أن تلهم -ليس الفلسطينيين فحسب، بل العالم بأسره أيضاً. وتوفر المساواة هذه الرؤية. لقد تلاشت العديد من الحركات السياسية من القرن الماضي التي تحدثت بلغة الاستقلال الوطني -من جبهة التحرير الوطني الجزائرية إلى الفيتكونغ- كنماذج. لكن المطالبة بالمساواة -كما يتجلى في حركة الحقوق المدنية، والحركة المناهضة للفصل العنصري، وحركة “حياة السود تهُم”- تحتفظ بقوة أخلاقية هائلة. ويدرك زعماء إسرائيل أنفسهم ذلك. في العام 2003، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقبلي آنذاك، إيهود أولمرت، من أنه عندما يستبدل الفلسطينيون “النضال ضد ‘الاحتلال‘” بـ”النضال من أجل صوت واحد لرجل واحد”، فإن ذلك سيثبت أنه “نضالٌ أكثر شعبية بكثير -وفي النهاية واحد أكثر قوة”.

يمكن أن يؤدي نضال من أجل المساواة إلى إبراز قادة فلسطينيين يمتلكون السلطة الأخلاقية التي يفتقر إليها عباس و”حماس”. ويدرّب السعي إلى الفصل المراقبين على البحث عن القيادة الفلسطينية في رام الله أو مدينة غزة. ولكن، كما لاحظ رجل الأعمال والكاتب الفلسطيني الأميركي، سام بحور، فإن السياسيين الفلسطينيين الذين يتحدثون أكثر فعلياً عن المساواة موجودون داخل “الخط الأخضر”: إنهم المشرِّعون الذين يشكلون “القائمة المشتركة” التي يهيمن عليها الفلسطينيون في إسرائيل. وعندما ألقى زعيم “القائمة المشتركة”، أيمن عودة، خطابه الافتتاحي أمام الكنيست في العام 2015، تحدث عن “ماجد، وهو طالب عربي في جامعة تل أبيب غير قادر على استئجار شقة”، لأن الناس يغلقون الهاتف في وجهه عندما “يلتقطون لهجته، أو يسمعون اسمه”، وعن “عماد وأمل، وهما زوجان عربيان شابان يبحثان عن منزل” في بلد أنشأ منذ تأسيسه “700 بلدة يهودية -وإنما ليس حتى بلدة عربية واحدة”. وتعهد عودة -الذي يزين مكتبه بصور نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ الابن- أيضًا بحماية حقوق اليهود الضعفاء؛ “حتى أولئك الذين عُلِّموا أن يكرهونا”، لأنهم “هم أيضًا، مثلنا نحن، يستحقون المساواة”.

يدعم عودة رسمياً حل الدولتين. لكن رؤية “القائمة المشتركة” للمساواة داخل الخط الأخضر يمكن أن تمتد إلى أبعد من ذلك. وفي الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، تحمل هذه الرؤية كل القوة العاطفية التي كان يخشاها أولمرت. في العام 2018، بينما كان الكنيست في طريقه لإقرار “قانون أساسي” شبه دستوري يعلن أن اليهود فقط هم الذين لهم الحق في تقرير المصير القومي في إسرائيل، اقترح العديد من أعضاء “القائمة المشتركة” بديلاً، والذي أكد بدلاً من ذلك “مبدأ المواطنة المتساوية لكل مواطن”. وعندما عرض أحد المدافعين عن حقوق الفلسطينيين هذه القوانين المتنافسة لخمسة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، اعترفوا جميعًا -بخجل- بأنهم يفضلون القانون الأخير. وإذا اكتسبت حركة للمساواة الزخم، فإن هذا الخجل سوف يختفي عندما ينسق الديمقراطيون رؤيتهم لإسرائيل وفلسطين مع رؤيتهم المساواتية للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هناك بالكاد أي سياسي أميركي بارز يدعم الآن دولة واحدة متساوية في إسرائيل-فلسطين، وجد استطلاع أجرته جامعة ماريلاند في العام 2018 أن الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يفضلون بالفعل هذا المفهوم على أي بديل آخر بفارق تسع نقاط.

سوف يجعل نضال من أجل المساواة ظهور استراتيجيات جديدة ممكناً. في العام 1994، أدت عملية أوسلو للسلام إلى إنشاء “السلطة الفلسطينية”، التي أمل العديد من الفلسطينيين بأن تكون جَنين دولتهم في الضفة الغربية وغزة. ومع تلاشي احتمالية قيام دولة فلسطينية، أصبحت السلطة الفلسطينية بدلاً من ذلك، مقاولًا من الباطن لإسرائيل في فرض الاحتلال، وأداء المهام التي تفضل إسرائيل عدم القيام بها بنفسها، من جمع القمامة إلى إدارة المدارس إلى القبض على اللصوص. وعلى الرغم من فقدانها شرعيتَها، ما تزال السلطة الفلسطينية قائمة لأنها توفر فرص العمل وشَبهاً بالنظام. لكنها تستمر أيضًا، بسبب اعتناقها رؤية للانفصال، والتي تجعلها، بشكل يزداد هزلية باطراد، في أن الحكومة الفلسطينية في الانتظار. ومتحررة من هذه الرؤية، سوف ترى حركة المساواة هذه السلطة الفلسطينية على أنها حاجز يقف أمام الحرية الفلسطينية وتسعى إلى القضاء عليها. وقد ينطوي هذا الإلغاء على مخاطر بالنسبة للفلسطينيين العاديين، لكنه سيزيد أيضًا وبشكل كبير من تكلفة الاحتلال على إسرائيل، التي سيتعين عليها نشر جنودها وبيروقراطيتها لأداء المهام التي تفوضها الآن إلى أتباع فلسطينيين. وسيكشف ذلك للعالم أن هناك، في الواقع، دولة واحدة فقط بين النهر والبحر.

ممكَّنة بحركة للمساواة، يمكن أن تصبح القدس نموذجًا لسياسة متساوية في إسرائيل-فلسطين ككل. في الوقت الحالي، معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في المدينة هم من سكان القدس وليسوا مواطنين إسرائيليين. وهذا يعني أنه بينما لا يمكنهم التصويت في الانتخابات الوطنية الإسرائيلية، فإنهم يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية في القدس. وكانوا في الماضي قد رفضوا بأغلبية ساحقة أن يصوتوا في انتخابات إسرائيل، لأن القيام بذلك يمكن اعتباره إضفاءً للشرعية على السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، التي تطالب بها منظمة التحرير الفلسطينية لتكون العاصمة المستقبلية لدولتها.

ولكن، كما أشار إيان لوستيك من جامعة بنسلفانيا في كتابه “النموذج المفقود”، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يفضلون المواطنة المتساوية في إسرائيل على المواطنة في دولة فلسطينية. ولو أن الفلسطينيين في القدس الشرقية -الذين يشكلون ما يقرب من 40 في المائة من سكان المدينة- بدأوا بالتصويت في انتخابات مجالس المدينة ورئاسة البلدية بأعداد كبيرة، لكان بإمكانهم خلق شيء نادر الوجود في إسرائيل وفلسطين: نموذج لتقاسم اليهود والفلسطينيين السلطة السياسية.