ياماشيتا تصبح أول حكمة محترفة في اليابان

طوكيو – باتت يوشيمي ياماشيتا أول حكمة محترفة في اليابان، حيث قالت أن هذه الخطوة تعتبر قفزة كبيرة قبل تسجيل محطة تاريخية من خلال مشاركتها في إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت ياماشيتا البالغة من العمر 36 عاماً قد اختيرت في شهر أيار (مايو) الماضي، إلى جانب الفرنسي ستيفاني فرابارت، والرواندية سليمة موكانسانغا، ليصبحن أول حكمات في التاريخ يشاركن في إدارة مباريات كأس العالم للرجال.

ووقعت ياماشيتا عقداً احترافياً مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، وقد أمضت اليوم الأول من عملها عبر الحديث مع أطفال المدارس.

ويأتي العمل الجديد بعد أقل من عام على إطلاق اليابان أول بطولة دوري للمحترفات في البلاد.

واعتبرت ياماشيتا، أول حكمة تقود مباراة في دوري أبطال آسيا، أن تحولها للاحتراف يعتبر “خطوة مهمة من أجل لفت الأنظار إلى السيدات”.

وأوضحت: هدفي هو إثبات أنه ليس بالأمر الغريب أن تقوم امرأة بإدارة مباراة للرجال، ولكن في هذه المرحلة أنا سعيد بعمل خطوة تستقطب اهتماماً كبيراً.

وكان تم اختيار ياماشيتا وفرابارت وموكانسانغا، ضمن 36 حكماً من أجل إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام في شهري تشرين الثاني(نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، كما تم أيضاً للمرة الأولى اختيار ثلاث حكمات مساعدات من ضمن 69 حكماً مساعداً.

وأكدت ياماشيتا أنها تتطلع إلى “تنفس هواء كأس العالم” في قطر، وأنها ستحاول تسريع عملية اتخاذ القرار لديها.

وكشفت: هذا أمر يمكن دائماً التحسن فيه، بغض النظر عن المباراة التي يقوم الحكم بإدارتها.

وتابعت: حتى لو كان يتم اتخاذ القرار وسط إيقاع مشوش، إذا تمكن الحكم من تسريع عملية اتخاذ القرار فإنه سيكون قادراً على اتخاذ كل قرار بوضوح.

وكانت ياماشيتا أيضاً أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في الدوري الياباني للرجال العام الماضي، وقد أوضحت خلال لقاءها مع طلاب المدارس في مقر الاتحاد الياباني لكرة القدم، كيفية قيام الحكم بعمله، وأجابت على أسئلة الأطفال.