واشنطن – أنهى ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العام 2019 بأفضل طريقة، وذلك من خلال الفوز على شيكاغو بولز 123-102 الإثنين في المباراة الأخيرة لهذا العام لمتصدر المنطقة الشرقية وترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن غاب عن المباراتين الأخيرتين لميلووكي بسبب أوجاع في ظهره من دون أن يمنع ذلك فريقه من الخروج منتصرا على أتلانتا هوكس ثم أورلاندو ماجيك،، عاد أفضل لاعب الموسم الماضي الى كتيبة المدرب مايك بودنهولتسر في مباراتها الأخيرة لهذا العام، ونجح في قيادتها للفوز الثالث تواليا والثلاثين من أصل 35 مباراة، بتسجيله 23 نقطة مع 10 متابعات في غضون 27 دقيقة فقط.

ووصل اليوناني الى حاجز العشرين نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر للمرة الـ11 هذا الموسم بمشاركته لمدة 30 دقيقة أو أقل في هذه المباريات الـ11، وهو انجاز لم يسبق لأي لاعب أن حققه في الدوري منذ اعتماد ساعة توقيت الهجمة (30 ثانية منذ 1967 حتى 1975 حين أصبحت 24 ثانية)، وذلك بحسب صفحة احصاءات الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي أيه ستاتس) على تويتر.

30 wins before the New Year. #FearTheDeer

وجلس أنتيتوكونمبو على مقاعد البدلاء في آخر 5 دقائق ونصف من اللقاء بسبب الفارق الكبير الذي حققه فريقه على مضيفه بفضل مساهمة فاعلة أيضا من المتألق الآخر كريس ميدلتون الذي سجل 25 نقطة، وإيريك بليدسو الذي سجل 15 نقطة خلال 16 دقيقة في أول مشاركة له بعد غياب لتسع مباريات متتالية نتيجة اصابة في ساقه اليمنى.

ورأى أنتيتوكونمبو بعد المباراة “أننا خلقنا ثقافة فوز. لا نحب الخسارة. الشبان يدخلون الى أرضية الملعب وينفذون المهمة المطلوبة منهم، هذا كل ما في الأمر”، معربا عن سعادته بعودة بليدسو الى الفريق لأنه “جعله أفضل بكثير. أنه كسيارة رياضية، يسير بسرعة جنونية وعلى الجميع اللحاق به”.

أما المدرب بودنلهوتسر، فأشاد أيضا ببليدسو الذي “كان رائعا الليلة. رأينا سرعته وقوته البدنية والتمريرات والاختراقات في المنطقة الملونة (تحت السلة)… نحن جميعا سعداء بعودته”.

وفرض ميلووكي هيمنته منذ البداية بتقدمه 8-صفر بعدما أخفق شيكاغو في محاولاته الست الأولى، ثم أنهى الربع الأول متقدما 31-20 قبل أن يوسع الفارق الى 13 نقطة 33-20 في أوائل الربع الثاني إثر سلة من روبن لوبيز.

لكن بعدما نجح في 9 محاولات فقط من أصل 29 في الربع الأول، استفاق ميامي في الثاني واعتمد على التسديد من خارج القوس حيث نجح كل من الفنلندي لاوري ماركانن وكوبي وايت بثلاث ثلاثيات، ما سمح في عودة فريقهما الى أجواء اللقاء خلال هذا الربع الذي حقق فيه 8 ثلاثيات من أصل 14 محاولة وحسمه لصالحه 32-24.

The best of The Greek Freak:

23 PTS | 10 REB | 6 AST | 27 MIN. pic.twitter.com/GwnrOe02OO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2019