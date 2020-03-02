يانيس وجيمس يقودان ميلووكي وليكرز للفوز على هورنتس وبيليكانز

لوس انجليس – تألق العملاق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بتسجيله 41 نقطة ليقود ميلووكي باكس الى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 93-85، وحذا حذوه “الملك” ليبرون جيمس بتحقيقه “تريبل دابل” ساهم بها في فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-114 الأحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد.

في المباراة الأولى، نجح يانيس في اضافة 20 متابعة و6 تمريرات حاسمة وقدم عرضا رائعا يجسد مدى تطوره في مختلف الجوانب، ما يجعل منه مرشحا بارزا لخلافة نفسه كأفضل لاعب في الدوري للعام الثاني على التوالي.

واذا كان باكس تقدم بالنتيجة طوال المباراة، فانه انتظر حتى الدقيقتين الاخيرتين التي سجل خلالها يانيس 8 نقاط، ليحسم المباراة في صالحه امام فريق تفوق على تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي الجمعة.

Giannis Antetokounmpo makes a nifty feed to set up George Hill for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/TcTX2LpSOw — NBA TV (@NBATV) March 2, 2020

وهو الفوز السادس لباكس تواليا، فعزز مركزه في صدارة المنطقة الشرقية ورفع رصيده من الانتصارات الى 52 في 60 مباراة مقابل 8 هزائم فقط، علما بانه كان اسرع فريق في تاريخ الدوري يبلغ ادوار البلاي اوف هذا الموسم (بعد 56 مباراة فقط).

لكن هورنتس نجح في وقف سلسلة انتصارات باكس بمئة نقطة وأكثر منذ انطلاق الموسم، وعلق يانيس على ذلك قائلا “لا أعتقد أن أي شخص يهتم بذلك ، مضيفا “نحن كلاعبين جئنا إلى هنا لنحاول الفوز ونجحنا في مهمتنا”.

وفي الثانية، أعاد المخضرم جيمس (35 عاما) فريقه ليكرز إلى سكة الانتصارات بعد 24 ساعة من سقوطه أمام ممفيس غريزلير 88-105، بتحقيق تريبل دابل في المباراة ضد نيو أورليانز بيليكانز، وبعد أقل من 24 ساعة على خسارته الرهان مع النجم الواعد لكرة السلة الاميركية وفريقه غريزلير جا مورانت (20 عاما)، كسب جيمس التحدي أمام النجم الواعد الآخر زيون وليامسون (19 عاما).

وحقق جيمس الـ”تريبل دابل” الثالثة عشرة بتسجيله 34 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و12 متابعة وهي أفضل غلة له هذا الموسم في الفئات الثلاث مجتمعة، فيما سجل وليامسون 35 نقطة مع 7 متابعات، لكنه نجح للمباراة الحادية عشرة على التوالي في تخطي حاجز 20 نقطة أو أكثر.

وأشاد مدرب بيليكانز ألفين جنتري بجيمس قائلا “إنه فقط مذهل”، إنه يجعل الجميع في فريقه يلعبون بطريقة أفضل”.

في المقابل، علق جيمس قائلا “كانت مباراة قوية بأجواء مباريات الأدوار الإقصائية، إنهم ينافسون على المركز الثامن المؤهل للبلاي أوف ونحن لم نكن نرغب في الخسارة للمرة الثانية على التوالي”، وسجل جيمس 11 نقطة من نقاطه الـ19 في الشوط الأول، في الربع الثاني.

وأضاف كايل كوزما 20 نقطة لليكرز الذي خاض المباراة في غياب نجمه الآخر أنطوني ديفيس بسبب الإصابة في الركبة، وهو الفوز الـ46 لليكرز في 59 مباراة هذا الموسم فعزز صدارته المنطقة الغربية أمام مطارديه المباشرين جاره لوس أنجليس كليبرز ودنفر ناغتس اللذين حقق كل منهما فوزه الـ41 في 60 مباراة، الأول على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 136-130، والثاني على ضيفه تورونتو رابتورز حامل اللقب 133-118.

وعانى كليبرز لتخطي سيكسرز على الرغم من غياب نجمي الأخير الكاميروني جويل إمبييد والأسترالي بن سيمونس بسبب إصابتهما في الكتف والظهر على التوالي، ويدين كليبرز بفوزه الرابع على التوالي إلى وافديه الجديدين كواهي لينارد وبول جورج حيث سجل الأول 30 نقطة مع ست متابعات وأضاف الثاني 24 نقطة، وإلى البديلين لو وليامس ومونتريزل هاريل اللذين سجل كل منهما 24 نقطة أيضا.

Joker triple-double! 🃏 Nikola Jokic puts up 23 PTS, 18 REB, 11 AST in the @nuggets home W. #MileHighBasketball pic.twitter.com/wysQBAJvPE — NBA (@NBA) March 2, 2020

وبرز شايك ميلتون في صفوف فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بتسجيله 39 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة دون أن يجنب فريقه الخسارة الثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة فبقي خامسا في المنطقة الشرقية، وألحق دنفر ناغتس الخسارة الثالثة على التواي لحامل اللقب بفضل تريبل دابل للصربي نيكولا يوكيتش هي الثانية عشرة له هذا الموسم، وسجل يوكيتش 23 نقطة مع 18 متابعة و11 تمريرة حاسمة، واضاف جمال موراي 22 نقطة.

وفرض الواعد الإنكليزي النيجيري الأصل أوغوغويا أنانوبي (22 عاما) نفسه نجما للمباراة بتسجيله 32 نقطة مع سبع متابعات لتورونتو رابتورز دون أن يجنبه الخسارة الثامنة عشرة هذا الموسم، وأضاف نورمان باول 24 نقطة، فيما اكتفى كايل لاوري والكاميروني باسكال سياكام بتسجيل 17 و16 نقطة على التوالي.

وفي باقي المباريات، فاز ساكرامنتو كينغز على ديترويت بيستونز 106-100، وخسر غولدن ستايت ووريرز أمام واشنطن ويزاردز 110-124، ومينيسوتا تمبروولفز أمام دالاس مافريكس 91-111. (أ ف ب)