يانيس وجيمس يقودان ميلووكي وليكرز للفوز على هورنتس وبيليكانز

لوس انجليس – تألق العملاق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بتسجيله 41 نقطة ليقود ميلووكي باكس الى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 93-85، وحذا حذوه “الملك” ليبرون جيمس بتحقيقه “تريبل دابل” ساهم بها في فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-114 الأحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد.

في المباراة الأولى، نجح يانيس في اضافة 20 متابعة و6 تمريرات حاسمة وقدم عرضا رائعا يجسد مدى تطوره في مختلف الجوانب، ما يجعل منه مرشحا بارزا لخلافة نفسه كأفضل لاعب في الدوري للعام الثاني على التوالي.

واذا كان باكس تقدم بالنتيجة طوال المباراة، فانه انتظر حتى الدقيقتين الاخيرتين التي سجل خلالها يانيس 8 نقاط، ليحسم المباراة في صالحه امام فريق تفوق على تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي الجمعة.

Giannis Antetokounmpo makes a nifty feed to set up George Hill for your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/TcTX2LpSOw

— NBA TV (@NBATV) March 2, 2020