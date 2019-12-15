“يان” الموزع الحصري لمنتجات “unilever” العالمية

عمان – منحت شركة إنجاز للتموين والتوزيع- بصفتها الوكيل الحصري لشركة Unilever العالميّة- لشركة يان التجاريّة حق توزيع منتجات Unilever للعناية الشخصية لقناة الصيدليّات في السوق الأردنيّ؛ إذ إنّ شركة يان أنشأت قسمًا متخصّصًا في التوزيع لجميع مستودعات الأدوية، والصيدليات، والمراكز الطبية، والمستشفيات في أنحاء المملكة كافة. وقد جاء ذلك امتدادًا للوكالة الحصرية التي تتمتع بها “شركة إنجاز للتموين والتوزيع” على مستوى المملكة الأردنيّة الهاشمية؛ إذ تُعدّ شركة إنجاز من كبرى الشركات المتخصصة في تمثيل أصناف الشركات العالميّة وتوزيعها على مختلف القطاعات التجارية في إطار قنوات التوزيع المختلفة.

وتُعدّ شركة Unilever العالميّة من أكبر الشركات عالميًّا على مستوى المنتجات الاستهلاكيّة والمنتجات الغذائية، ومنتجات التجميل والعناية الشخصية، ولديها مجموعة كبيرة من الأصناف والعلامات التجارية المعروفة على مستوى العالم.

ومن الجدير بالذكر أنّ شركة يان التجارية لديها خبرة في التوزيع داخل المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 1984، ولها نشاط مركزي في مجال تجارة السلع الاستهلاكيّة والطبية ومستلزمات الأطفال، على أساس الوكالات التجارية من شركات محليّة وعربيّة وعالميّة، وتمتلك الشركة كذلك علامات تجاريّة خاصة بها، تقوم بتوفيرها في مختلف الأسواق المحليّة والدوليّة. وتعدّ شركة يان التجاريّة جزءًا مهمًّا من مجموعة يان الاستثماريّة التي تمتلك جامعة الشرق الأوسط، وشركة يان العقاريّة، ومستودع أدوية يان، ولها استثمارات أخرى في قطاعات التعليم العالي والصحة، إلى جانب التزامها بالعديد من مجالات المسؤولية المجتمعيّة على مستوى المملكة.