يا إسحقي.. هذا ليس مالك

هآرتس

أسرة التحرير

اطلع الجمهور الاسرائيلي في السنوات الاخيرة على محاولات فظة للتأثير على الاعلام. لوائح الاتهام ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، مالك “واللا” السابق شاؤول وايريس الوفيتش وناشر “يديعوت احرونوت” ارنون (نوني) موزيس كشفت محاولات لتحيز سياسي لوسائل الاعلام في صالح نتنياهو.

ولا تنحصر محاولات حرف التغطية الاعلامية فقط بالتحيزات السياسية. فمن تحت السطح تمارس على وسائل الاعلام ضغوط مرفوضة كثيرة جدا، مثل التهديد لوقف الاعلانات بهدف حرف التغطية وفقا للمصالح الغريبة للشركات الخاصة.

ان الضغط الذي مارسه في الاسابيع الاخيرة رئيس مشروع “هبايس” افيغدور اسحقي في محاولة لمنع بث تحقيق صحفي لبرنامج “همكور” (المصدر) الذي يعنى برئيس الموساد السابق يوسي كوهن هو أخطر بكثير. وحسب ما نشر فانه منذ بداية 2022 فان مشروع هبايس يكاد لا ينشر في الشبكة 13، ولقاء بين اسحقي وبين الشبكة 13 في محاولة للوصول الى اتفاقات تجارية الغي بشكل مفاجئ بعد بث التحقيق الصحفي.

اسحقي لا يدير شركة خاصة تخصص ميزانيات للدعاية لوسائل الاعلام. اسحقي تبوأ منصبا عاما، ومصدر قوته هو الاموال العامة التي تدار في مشروع هبايس. والضغط الذي مارسه على ادارة الشبكة 13 كي لا تبث التحقيق الصحفي هو خرق جسيم للصلاحيات التي اودعت في ايديه لان يدير بشكل نزيه ومستقيم اموال الجمهور.

حتى لو لم يهدد اسحقي بشكل مباشر بوقف الدعاية، فان المحاولة لاستغلال مكانته كي يسكت نشر التحقيق الصحفي هي ظلم مضاعف. فهي محاولة للمس الخطير بحرية الصحافة وفي نفس الوقت اساءة استغلال لمنصبه العام. على مراقب الدولة، متنياهو انجلمان ان يحقق بسلوك اسحقي وان يقرر هل جرت هنا اساءة استخدام للاموال العامة.

من المهم جدا أن توجد الطرق لحماية الاعلام من محاولات التحيز، السيطرة، التغذية أو الابتزاز. ولكن بالنسبة للحالة الراهنة بالذات فان الاخفاق الذي اتاح التدخل المرفوض ظاهرا من جانب اسحقي في منع نشر التحقيق الصحفي في القناة 13 هو سيطرة القيادة السياسية على هيئة مثل مشروع هبايس، الذي يدير اموالا عامة ويحوز ميزانيات اعلان بحجوم هائلة.

لقد حان الوقت لان تخرج شركة مع نشاط مركب واشكالي بهذا القدر من ايدي القيادة السياسية. الى ان يحصل هذا يجب ان تكون شفافية تامة بالنسبة لميزانيات الدعاية فيها بحيث يكون ممكنا الرقابة عليها بشكل ناجع والتأكد من ان الاموال لا تستخدم وسيلة لتحقيق مصالح غريبة.