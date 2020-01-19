“يا رايح كثر ملايح” حلقة تقييمية جديدة لأداء النواب في “ندوة لايف” غداً (فيديو)

غادة الشيخ

عمّان- بعد أربعة أيام من الصوت المرتفع والهجمات النارية على رئيس الوزراء عمر الرزاز، وحكومته، قال النواب: نعم، فمرت الموازنة!.

لكن هذا المشهد لم يمر على المواطنين مرور الكرام، لأنهم اعتادوا طوال سنوات خلت على هذا الاستعراض، من قبل النواب مثل ما يحدث في جلسات الثقة.

وبعد ذلك يفتح برنامج #ندوة_لايف أداء النواب في جلسة تقييمية مجددا، مع قرب انتهاء عمر مجلس النواب الدستوري.

يشار إلى أن #ندوة_لايف يبث يوم غد الاثنين الساعة السابعة مساء مباشر على صفحة “الغد” على فيسبوك.

ضيوف الحلقة: النائب غازي الهواملة، مدير برنامج راصد لمراقبة البرلمان عمرو نوايسة، والصحفي محمد الزيود.