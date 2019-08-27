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“يا فرحة ما تمت”.. انهيار خط مياه رئيسي ووقف الضخ عن مرج الحمام وناعور

منذ ساعتين
تعبيرية

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عمان – الغد – تسببت أعمال حفريات لإنشاء مبنى قرب قرية النخيل على طريق المطار بانهيار خط مياه رئيسي، قطر 24 إنش، ظهر اليوم، حسبما قالت شركة مياه الأردن “مياهنا” في بيان صحافي.

وأضافت الشركة في بيانها أن فرقها الفنية باشرت أعمال الصيانة الطارئة على الخط المزود لمنطقتي؛ مرج الحمام، وناعور، مؤكدة استئناف الضخ فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة أن تأثراً جزئياً سيطرأ على برنامج توزيع المياه لمرج الحمام وناعور بسبب وقف الضخ عن المنطقتين مرحلياً.

وكانت وزارة المياه أعلنت صباح اليوم إعادة الضخ من خط مياه الديسي الرئيسي بعد إصلاحه إثر الاعتداء الكبير الذي وقع عليه قبل أيام وحرم العاصمة ومحافظات الشمال والزرقاء من المياه.

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