بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطّة فتح القطاعات – تفاصيل

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد مساء الأحد، إنه خلال الأيّام الثلاثة الماضية شهدنا تزايداً في نسب الفحوصات الإيجابية.

وأضاف العايد خلال المؤتمر الصحفي، أن غداً الأوّل من شباط يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من خطّة فتح القطاعات.

وتابع الوزير: “لقد أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (21) لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020م، وينصّ البلاغ على فتح مراكز اللياقة البدنيّة، والمسابح العامّة، بما فيها تلك الموجودة في المنشآت الفندقيّة والمجمّعات السكنيّة والسياحيّة، ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحدّدة لذلك.

وأكد أن أيضاً ستفتح المراكز والأكاديميّات الرياضيّة والأندية الرياضيّة، ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحدّدة لذلك.

ونوه العايد أنه ينصّ البلاغ على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهّد اللازم لذلك.

وبين أن الاستمرار بفتح القطاعات لا بدّ وأن يرافقه مستوى التزام أكبر بإجراءات الوقاية، مضيفا أنه ستعمل الجهات الرقابيّة على تكثيف الرقابة وزيادة جهود الفرق التفتيشيّة لضمان الالتزام وضبط أيّ مخالفات للأفراد والمنشآت.

وأشار العايد إلى أن استمرار الحكومة بإجراءات الفتح الآمن والمتدرّج للقطاعات يعتمد بشكل رئيس على الحالة الوبائيّة ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية، مضيفا أن الإجراءات تتمّ مراجعتها بشكل دوري، وتحديداً كلّ أسبوعين، ونأمل أن لا نضطر للتراجع عن أيّ إجراء نتخذه حاليّاً.