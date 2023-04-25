يجب الانتصار في حرب الاستقلال الثانية

هآرتس

بقلم: نحاميا شترسلر 25/4/2023

هذا لم يحدث بعد عندنا. فيوم الذكرى يتحول إلى يوم انقسام واختلافات، ويوم الاستقلال يتحول إلى يوم حزن وخوف. ذات يوم، أي حتى قبل سنة، فإن الأسبوع بين يوم الكارثة ويوم الذكرى وعيد الاستقلال، كان الأسبوع الاكثر تأسيسا وتوحيدا من كل السنة. هذا كان أسبوعا لخص الهزات التي مرت على الشعب اليهودي في الثمانين سنة الأخيرة. بدءا بقتل الستة ملايين في الكارثة ومرورا بموت 24213 في ساحات الحرب وانتهاء بالسعادة الكبيرة في عيد الاستقلال لمجرد قيام الدولة.

ولكن في حينه جاءت حكومة متطرفة وهستيرية يترأسها رئيس حكومة فاسد ومنفلت العقال، وليس فقط أنه زرع الكراهية والانقسام، بل حاول أيضا تحويلنا إلى دولة ديكتاتورية، ووضع وجود الدولة في خطر حقيقي. بيبي هو الذي حول هذا الأسبوع الموحد والاحتفالي إلى أسبوع غضب وانقسام. وهو الذي حول الفرح بعيد الاستقلال إلى خوف كبير من فقدان الديمقراطية وخراب الهيكل الثالث.

لقد كان على ثقة في أنه سيتمكن من تمرير خطته في الكنيست بسهولة على تصفية جهاز القضاء والديمقراطية كي يتمكن من تعيين القضاة وأن يستبدل المستشارة القانونية للحكومة بشخص مخلص له. عندها التهرب من المحاكمة وأن يبقى في الحكم إلى الأبد مثل الملك. هو لم يأخذ في الحسبان بأنه في هذه المرة الأغلبية العقلانية التي تخدم في الجيش وتتحمل عبء الدولة ستتمرد وتخرج إلى الشوارع وتوقف الانقلاب القضائي.

أيضا بيبي لم يقدر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيتدخل شخصيا في شؤون إسرائيل الداخلية وأن يبلغه بأنه إذا لم يقم بوقف الانقلاب النظامي فإن دعم أميركا لاسرائيل يمكن أن يتضرر. وليكن من الواضح أنه من دون المساعدات العسكرية فنحن لا يمكننا شراء الطائرات المتقدمة والصواريخ ومحركات دبابة المركافة، أيضا لن نستطيع أن نبقى بدون الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة. في الحقيقة، يكفي أن يقول بايدن علنا إنه: “سيقوم بفحص العلاقات” كي نتحول إلى دولة مجذومة لا أحد يريد الاتجار معها، ومن هنا المسافة قصيرة إلى الانهيار الاقتصادي والأمني”.

حتى بدون التهديد الأميركي فإن نتنياهو هو فشل اقتصادي صارخ. فهو يستطيع أن يحصل بسهولة على التاج الدولي لتدمير القيمة. ففي أربعة أشهر نجح في تحطيم اقتصاد إسرائيل الذي كان في وضع ممتاز. قراراته أدت بالاقتصاد إلى الركود والانخفاض في الاستثمارات وانخفاض حاد في مداخيل الضرائب وهرب رؤوس الأموال وخفض حاد وتضخم مرتفع وانخفاض في البورصة والمس بمخصصات التقاعد وتراجع مستوى المعيشة. شركة التصنيف الائتماني موديس عبرت عن ذلك عندما خفضت تنبؤ التصنيف الائتماني لإسرائيل.

يجب الإضافة إلى ذلك الفشل الكبير في الصراع أمام إيران. هو يثرثر ويهدد ولكن طهران تضحك وتستمر في الاقتراب من القنبلة بشكل سريع. وفي موازاة ذلك هي تستأنف علاقاتها مع دول الجوار. نتنياهو سبق ووعد بعقد السلام. أي نكتة هذه. هو أيضا وعد بتحسين الأمن الشخصي وتعزيز النظام، لكنه جلب العكس بالضبط، رقم قياسي، 19 إسرائيليا قتلوا في العمليات، و52 قتيلا في المجتمع العربي و96 قتيلا فلسطينيا في المناطق.

نتنياهو مناهض للصهيونية. فهو يفكك المجتمع من الداخل ويضعف الاقتصاد ويقوي الحريديين ويضر بالهدف الأعلى للصهيونية وهو تحويل إسرائيل إلى ملجأ آمن للشعب اليهودي. بدلا من الملجأ الآمن حصلنا على اتحاد استثنائي لكل الذين يكرهوننا، والذين يرون كيف أن الانقسام الداخلي يضعفنا. في الحقيقة إسرائيل مهددة الآن من جميع الاتجاهات، بدءا بحزب الله وسورية في الشمال ومرورا بالفلسطينيين في الشرق وانتهاء بحماس في الجنوب، والجميع ينسقون فيما بينهم بقيادة إيران. رئيس الأركان ووزير الدفاع حذرا مؤخرا من حرب منسقة على كل الجبهات.

هذه هي الهدايا التي أحضرها لنا بيبي في ذكرى يوم الاستقلال الـ75، لذلك لا يوجد أمامنا أي خيار حقيقي. يجب علينا الانتصار في حرب الاستقلال الثانية.