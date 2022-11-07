يجب محاربة الفاشية وليس العرب واليساريين

هآرتس

بقلم: عودة بشارات 7/11/2022

عندما كتبت “نحن لا نخاف من ايتمار بن غبير” (“هآرتس”، 23/5)، هذا كان عندما طلبت ابواق التيار المناهض لبيبي من العرب الصمت وحتى الابتسام امام العدسات، في حين تقوم جرافات لبيد بهدم بيوت العرب في النقب. هكذا، قلقت وما زلت اقلق من صعود حزب فاشي الى الحكم. ولكني احتقرت الذين ارادوا استخدام بن غبير كسوط ضد العرب. أنا آمنت، وما زلت اؤمن، بأنهم امام الفاشية يناضلون ولا يرتجفون.

في هذه الاثناء قال اوري مسغاف، في مقال برز بصورة ملفتة للنظر في الصفحة الرئيسية في “هآرتس” في 2/11، طرح اسماء المسؤولين كما يبدو عن صعود اليمين الفاشي. كان من المناسب تتويج المقال بكلمة واحدة: “مطلوبين”. بعد يومين نشر كاريكاتور لعيران فيلكوفسكي، ظهر فيه جلاد وأمامه يقف رؤساء “حكومة التغيير” وعضو الكنيست أيمن عودة في طابور أمام المشنقة. أنا تذكرت المؤتمر الذي عقده ذات مرة الرئيس العراقي صدام حسين هو ورؤساء حزب البعث. الرئيس صدام بدأ بقراءة اسماء الحضور في قاعة الخلد في بغداد. كل من تمت قراءة اسمه طلب منه الخروج من القاعة. هم خرجوا ولم يعودوا.

مسغاف لم يكن عضوا في حزب البعث، لكن بعد قراءة مقاله الذي انتهيت من قراءته بفم جاف فان الطريق كانت ممهدة. واذا كان هناك أي تصفية للحسابات فعندها تفضل: العرب، رغم جميع التنبؤات الفظيعة إلا أنهم عادوا مع 10 مقاعد، هذا ما كان وهذا ما سيكون. ما الذي تريدونه، أن يقوم العرب ببناء السور المعادي للفاشية وحدهم؟ لماذا لا توجهون اللوم ليئير لبيد الذي اختار قبل أسبوع من الانتخابات مهاجمة نابلس؟ أمير اورن غرد بأن هذا القرار عشية الانتخابات يستحق التقدير. نعم، عندما يدور الحديث عن الانتحار على مذبح صيانة الاحتلال فان لبيد جدير جدا بالتقدير.

في المقابل، يجب أن نتذكر بأنه في ذروة المعسكر المناهض لبيبي (مع خصم العرب) كان هناك 57 مقعدا، وبعد الانتخابات تقلص العدد الى 46 مقعد. لماذا اذا تقومون بلوم العرب؟ ايضا انهاء طريق الحكومة سجله في السابق على اسمهم أعضاء كنيست عرب (مازن غنايم وغيداء ريناوي الزعبي)، ونسوا في حينه أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت قد سئم من اصدقائه في حزب يمينا الذين اصابوه بالجنون منذ اللحظة الاولى.

أنا مندهش من المحللين الذين يحاولون أن يشرحوا بأن المعسكرين هما بنفس الحجم، لكن بسبب السلوك غير الحكيم للمعسكر المناهض لبيبي فان نتنياهو قد فاز. الافتراض هنا هو أن الحجر الفاحص هو الموقف من بيبي، وليس حكم شعب آخر وعدم العدالة الاجتماعية وقمع العرب؛ طالما أنك ضد بيبي فأنت تستطيع هدم العدد الذي تريده من بيوت العرب. في هذا الالتباس تم حساب اييلت شكيد ايضا مع قواتنا، وايضا جدعون ساعر. أي نوع من المهزلة الغريبة هذه. الآن يمكن بالتأكيد اعتبار 12 عضو كنيست من المعسكر الرسمي في المعسكر الآخر. هكذا، في معسكر اليمين المتطرف يكون 76 عضو كنيست.

ليس فقط الديمقراطيون الحقيقيون هم وحدهم الذين يصابون بالقشعريرة بسبب الوضع الذي وصل اليه المجتمع الاسرائيلي. حتى البروفيسور آسا كيشر يرتجف وقد حذر من الانتقال الى “صورة حياة جامحة وخبيثة وتقدس الارض وتفرض نفسها بعنف على سكانها بطرق غير عادلة ولا توجد فيها رحمة أو اخلاق، وتوجد فيها اكثر من أي شيء آخر عبادة وثنية للبلاد والشعب وقيادته الفاسدة”. هذا الشخص لم يعتبر في أي يوم محسوب على اليسار، لكن عندما تصل النار حتى اليه فهو يرفض الصمت. هل هذا لا يعتبر جرس انذار مدوي؟ بالمناسبة، منشوره الذي اقتبست منه، تم محوه من ادارة الفيس بوك بعد احتجاج شخص ما. في المنشور الذي نشره بعد ذلك كتب: “اجهزة الاسكات بدأت تعمل”.

سلوك الحملة الانتخابية في اوساط العرب يجب أن نكرس له كتاب يشبه من حيث طوله واسلوبه كتاب “الف ليلة وليلة”. قصص مع بداية ولكن بدون نهاية. فصول تعنى بقصص غرام وخيبة أمل وسخافة. أنا سأحاول وصف كل ذلك في مرة اخرى وآمل أن يكون لديكم ما يكفي من الوقت للقراءة.