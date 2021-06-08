يجر الدولة إلى النار

يديعوت أحرونوت

بقلم: نداف ايال

بعد أقل من يوم من التحذير السابق لرئيس الشاباك، أوضح رئيس الوزراء المنصرف نواياه. وهي تشبه جدا التسجيل الشهير لسارة نتنياهو التي تتحدث مع نشيط الليكود شمعون درعي حين تبين أن ارئيل شارون يتغلب على نتنياهو في الليكود، قبل نحو عشرين سنة. “بيبي هو زعيم كبير على كل هذه الدولة، هو حقا زعيم بمقياس دولي. في هذه الدولة هل يريد الكل أن يذبح وان يحترق؟، ياالله، لماذا يحتاج لان يجتهد جدا؟ سننتقل الى خارج البلاد ولتحترق هذه الدولة”.

اعتذر نتنياهو عن هذا القول الذي كشف بعضا مما تفكر به عائلة نتنياهو عن الدولة، وعن السبيل الذي يتعين فيه على هذه الدولة أن تعترف بالامتنان لبيبي على أنه تفضل لان يقف على رأسها. التصريح والاعتذار قد يكونا نسيا، ولكن النهج ما يزال هنا. ليس لنتنياهو أغلبية 61 نائبا، وهو يعرف هذا. وعندما ضاق الأمر عليه، فان كل من يتواجدون خلف المتراس هم كذابون، خانعون، ارانب.

في كتلة الليكود كان كفاحيا ولاذعا أكثر من أي وقت مضى. رئيس الوزراء وبخ الوزير يوفال شتاينتس – رجل نزيه أكثر مما ينبغي بالنسبة لبيبي بصيغته المتطرفة منذ 2015 – على أن المذكور أعرب عن معارضته للمظاهرات أمام منازل الشخصيات العامة. وقد دفع ضريبة لفظية لشجب العنف، ولكن هذا لم يكن إلا الملحق. بينما أعضاء كتلة يمينا، دون استثناء محروسون، وبينما المخابرات تصدر تحذيرا عاما من الحماسة والتطرف العنيف، (تحذير لم يقصد اليمين فقط) لم يكن لنتنياهو اي مشكلة في ان يستخدم تعبير “ادخلوا بهم”، على حد قوله.

توجد امكانيتان فقط: إما ان يكون نتنياهو لا يعرف ما تمثله وترمز اليه كلماته في الكتلة، وعندها يكون قد فقد تماما تفكره. اما الامكانية الثانية فصادمة اكثر: أنه يعرف جيدا مع مراعاة أنه الزعيم السياسي الأكثر خبرة وتجربة في الغرب، باستثناء انجيلا ميركيل، مشكوك الا يكون يفهم بان “ادخلوا بهم” ستكون العنوان. وها هي بعد وقت غير طويل من ذلك، ذهبت الزينة الكهانية، النائبة ماي غولان، المساهمة الاخرى التي حققها نتنياهو للخطاب في اسرائيل، وشبهت في مقابلة مع قناة الكنيست رئيس الوزراء المرشح ووزير عدله “بالمخربين الانتحاريين”. من ادخل غولان الى الليكود، بعد أن تنافست في قائمة الكهانيين؟ امرأة رمزها هو ميخائيل بن آري، الذي شطب تنافسه للكنيست؟ نتنياهو بالطبع.

مؤكد انه كان راض، بل وواثق بان نتنياهو قرر التطرف في الوضع الحالي عن قصد. وعليه، فقد جمل يوم غضبه في ظهور في القناة 20 عندما وصف رئيس الوزراء المرشح “بالكذاب”. هذا هو نتنياهو ذاته الذي قال انه لن يجري مفاوضات مع عباس، وبعدها ذهب واقترح عليه اقتراحات سخية بل وبعث ابواقه ليشرح كم هو عباس معتدل وجدير؛ نتنياهو ذاته الذي وعد الا يكون تناوب وفي الاسبوع الماضي فقط عرض فيلما متحركا عن ثلاثة بالتناوب لرئاسة الوزراء. نتنياهو ذاته، الذي وعد واقسم في الاتفاق مع بيني غانتس وخرقه فورا بعد اقامة الحكومة كي يأخذ اسرائيل على انتخابات رابعة؛ وتماما نتنياهو ذاته الذي وعد بان يكون كحلون رئيس مديرية اراضي اسرائيل، وان تنصب البوابات الالكترونية في الحرم وان تسلم ام الفحم للفلسطينيين وان يخلى الخان الاحمر، وان تغير طريقة الحكم وان تعاد قدرة الحكم في النقب الى دولة اسرائيل وان يكون ضم في يهودا والسامرة وان يخرج طالبو اللجوء من اسرائيل في تسوية مع الامم المتحدة وبالطبع، كيف يمكن ان ننسى، الا يخلى مُلك الاجداد (قبل ان يخلي الخليل).

يمكن لنتنياهو ان يدعي ادعاءات كثيرة تجاه بينيت في هذا الحدث؛ ضمن أمور اخرى انه لم يرغب في اقامة حكومة يمين بل فضل استبدالها بحكومة برئاسته. سيكون من الصعب عليه اكثر بكثير ان يدعي ادعاءات المصداقية، في ضوء تاريخه الشخصي. والاهم من كل هذا: في ضوء التاريخ اياه، يجدر برئيس الوزراء أن يتطلع إلى تهدئة الخواطر والا يثيرها. فعلى أي حال، سيتقرر مصيره السياسي على أيدي اثنين من النواب في أقصى الأحوال؛ لا حاجة لان يجر كل الدولة الى النار.