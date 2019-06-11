يجعلون من الحقائب الوزارية سوقا

يديعوت احرنوت

بقلم: يوفال كارني

11/6/2019

نشهد في الأونة الاخيرة ظاهرة غريبة، ان لم تكن هاذية، في الساحة السياسية التي نزلت عن الخطوط: توزيع الحقائب على الشركاء في الائتلاف واعضاء الليكود قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات. لم يعودوا هنا ينتظرون الفوز في الانتخابات، بل يوزعون الغنيمة الوزارية في اثناء الحملة، في زمن ولاية الحكومة الانتقالية.

يدير هذه الخطوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يوزع في هذه الايام بيد سخية وزارات وفتات وزارات على رافي بيرتس، بتسلئيل سموتريتش واعضاء كتلة الليكود في الكنيست: امير اوحنا، دافيد بيتان، تسيبي حوتوبيلي، نير بركات، يوآف كيش، دافيد امسلم، آفي ديختر وغيرهم. تخلق هذه الخطوة الفوضى، التوتر والمعارك الداخلية في الاحزاب، ولكن من ناحية نتنياهو فان لهذا هدفا سياسيا معلنا ايضا: الحفاظ على الهدوء وخلق التزام من جانب اصحاب الفخامة لمن عينهم في المنصب.

لا يدور الحديث بالطبع عن حقيبة العدل التي لا يمكن لنتنياهو أن يحتفظ بها بسبب الاشتباه بتضارب المصالح. يدور الحديث عن خطوة سياسية منظمة ومخطط لها لانتاج علاقات تعلق قوية بين رئيس الوزراء واعضاء في حزبه في فترة سياسية حرجة وحساسة جدا.

ما الذي لا يتم عمله من أجل انتاج حقائب لاعضاء الليكود الجوعى؟ يقال بينيت وشكيد، يرسل ايوب قارا إلى السفارة في القاهرة، يعرض على جلعاد اردان الانتقال إلى نيويورك، تقسم حقائب وتفكك وزارات. مكتب عمل بكل معنى الكلمة. هذه ظاهرة مرفوضة. أولا، تعيين وزير عشية الانتخابات مصاب مسبقا باعتبارات غريبة. ثانيا، هذا منصب لفترة مؤقتة محدودة وقصيرة. معظم الوزراء سيتولون مناصبهم عمليا كوزراء لشؤون اللاشيء او العدم. الى أن يتعلموا شيئا ما – سيتعين عليهم أن يتركوه في جولة الحقائب التالية.

يشارك في هذا النقد ايضا وزير السياحة يريف لفين، الذي كان مرشح نتنياهو لمنصب وزير العدل، وقال له “لا”. “عودونا على مدى السنين على أن السياسي يقاس قبل كل شيء بالمناصب التي وصل اليها، وبقدر أقل بكثير بالانجازات وبالافعال في تلك المناصب”، روى لفين بصراحة. “لقد أصبحت الحياة السياسية سعيا للتقدم وركضا وراء المنصب التالي”.

يعترف لفين عمليا بان الوزراء المعينين في فترة الانتخابات لا يمكنهم أن يحققوا شيئا. وعندما شرح لماذا رفض تلقي حقيبة العدل قال: “لا توجد أي إمكانية لقيادة خطوات ما في حكومة انتقالية. وعليه فلو كنت أخذت على عاتقي هذا المنصب في هذا الوقت لخرقت الثقة التي اعطيتموني اياها وبثقتنا جميعا بان هذه التغييرات يمكن أن تتحقق بالفعل. كان يمكن لي بالتأكيد أن اسجل في سيرتي الذاتية اللقب المفتخر، ولكني كنت سألحق الضرر بالكفاح الذي نتشارك فيه على مدى سنوات طويلة”.