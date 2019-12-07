يحتاج الدماغ للتدريب لينمو.. إليك طرق تحسين أداء العقل

الغد– تدريب الدماغ أصبح بالفعل اتجاها، ولا سيما بعد ظهور دورات وبرامج مناسبة تهدف لنشر هذا النهج بين الأشخاص.

فالعقل مثل الجسم تماما، يحتاج الدماغ إلى التدريب حتى ينمو ويظل في حالة جيدة، ليحمي قدراتنا المعرفية من التدهور.

وفي تقرير نشرته الجزيرة نت نقلا عن موقع “آف بي.ري” الروسي، استعرضت الكاتبة بوتابوفا إليزابيث مجموعة من الطرق التي تساعد في تحسين أداء العقل:

فك الألغاز والألعاب الذهنية

ينصح باختيار الألعاب التي تعتمد الرياضيات والكلام والمنطق، وتخصيص 15 دقيقة بشكل يومي لممارسة هذه الألعاب.

ويعتبر فك الألغاز والألعاب الذهنية، بمثابة تحد حقيقي للعقل، إذ يمكن لحل الكلمات المتقاطعة ولعبة الشطرنج وغيرها من الألعاب التي يتطلب القيام بها بذل نشاط ذهني، تحسين سرعة عمل الدماغ والذاكرة.

ممارسة التأمل

لممارسة التأمل تأثير إيجابي على العقل ونشاط الدماغ، فخلال التأمل يتم إنشاء حالة ذهنية أخرى إذ تبدأ عمليات مختلفة تماما في الدماغ، مما يشير إلى أنه يمكن باستخدام هذه التقنية ضمان تحسين أداء العقل.

النظام الغذائي

أثبتت الدراسات العلمية أن أدمغتنا تتأثر بالطعام الذي نستهلكه، لذلك يجب التخلي عن الأغذية التي تعيق الدورة الدموية وتسد الأوعية الدموية، مثل الوجبات الخفيفة والملح والسكر والصودا، وجميع المنتجات التي تحتوي على الكربوهيدرات السريعة والدهون المشبعة.

لذا يوصى بتنويع النظام الغذائي وإضافة الأسماك والمأكولات البحرية والبيض والحليب والمكسرات والحبوب والأعشاب، فضلا عن الخضروات والفواكه المجففة والعسل والتوت.

رواية القصص

تعتبر رواية قصة لشخص ما بمثابة تدريب للدماغ، وللقيام بذلك حاولْ روايتها بشكل جميل وملهم، بحيث يكون المستمعون مهتمين ومتمتعين بما يُروى لهم، فضلا عن إتقان بعض التقنيات الخاصة التي تهدف للحفاظ على اهتمام الناس لا فقط بالقصة بل أيضا براويها.

إيقاف تشغيل التلفاز

يؤثر التلفاز بشكل سلبي على أداء العقل، لذلك ينصح بإيقاف تشغيله، علما بأن الأخبار التي تعرض على القنوات التلفزية تُبث أيضا على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وينبغي تصفية المعلومات وقضاء الكثير من الوقت في تدريب العقل.

اللياقة التقليدية

التدريب ينمي الدماغ لذلك يوصى بتعلم تدريبات جديدة بانتظام من أجل تحسين أداء العقل، إذ تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تحسين مستوى الذاكرة والقدرة على التركيز، وتقليل التوتر، وتخفيض الإجهاد العقلي وتحسين معدل الأيض.

قراءة الكتب

تندرج قراءة الكتب والأعمال الكلاسيكية ونصوص المؤلفين من العصور القديمة ضمن الطرق التي من شأنها أن تساعد في تحسين أداء العقل، والاطلاع على فترات مختلفة من الزمن والثقافات.

تعلم مهارات جديدة

يساعد تعلم لغات جديدة في إتقان مهارات جديدة وتنشيط العديد من مناطق الدماغ في وقت واحد، ويعتبر من التدريبات التي تساعد في تطوير الذكاء، فضلا عن قدرة الدماغ على إدراك المعلومات الجديدة والتعلم.

تغيير العادات

تغيير بعض العادات على غرار السير في طريق آخر، وفتح الباب بيد أخرى وصعود الدرج بدل المصعد من الطرق التي تساعد في إيقاظ الدماغ وصرفه عن العادات الراسخة، وتجعله أكثر يقظة.