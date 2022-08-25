يحيى البشتاوي يخط “استلهام الشخصيات والأحداث التاريخية في المسرح العربي”

عزيزة علي

عمان- ضمن إصداراتها لسلسلة “فكر ومعرفة”، صدر عن وزارة الثقافة، كتاب بعنوان “استلهام الشخصيات والأحداث التاريخية في المسرح العربي”، لرئيس قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون والتصميم/ الجامعة الأردنية الأسبق الأستاذ الدكتور يحيى البشتاوي.

يرى المؤلف، في مقدمة كتابه، أن التاريخ معين لا ينضب من الأحداث والقصص والحكايات، التي تشكل رافدا حيويا للأدباء على اختلافهم، وقد يكون أمرا طبيعيا أن يبدأ الأديب مؤلفاته مستهديا بالتاريخ؛ حيث تعد وقائع التاريخ هياكل جاهزة تعفية من مشقة بناء العمل الأدبي، من هنا شكل استلهام التاريخ وتوظيفه في المسرح مصدرا مهما من بين المصادر التراثية، وقد عبر بحكم ماهيته وموضوعاته ومناهجه عن معطيات واقعية؛ حيث وثق للمسار البشري ضمن تحولاته المرحلية المتعددة محاولا من خلال ذلك بلوغ أكبر قدر من الموضوعية.

إن الأديب المسرحي يختار من التاريخ واقعة يعالج من خلالها الموضوع الذي يريده، لاسيما وأن الاختيار والانتخاب من وقائع الحياة المعاصرة أمر صعب، ويأتي التاريخ لحل تلك المعضلة من خلال ما يحمله من أحداث وتفاصيل وملابسات متبلورة وجاهزة، ولا تنفصل المعالجة التي يقوم بها الأديب المسرحي للتاريخ هنا عن ثنائية الأصالة والمعاصرة بوصفهما وحدة باطنية عضوية تعبر عن الرؤية المعاصرة للتراث التي تفرض علينا أن نتعامل معه كمواقف وحركة مستمرة من شأنها أن تسهم في تطوير التاريخ وتقديمه بقيمة الإنسانية المثلى، وذلك لإيجاد السبيل الأفضل للأمة للتعبير عن نفسها وعن هويتها وملامحها الخاصة المستقلة، وعلى الرغم مما يبدو ظاهريا من اختلاف بين المسرح والتاريخ، نتيجة الاختلاف في مجالي اشتغالهما، فإن هناك علاقة خفية تحيك وشائج متشابكة فيما بينهما، حتى أن المتأمل لهذه العلاقة سيكتشف حالة من التكامل تربطهما ببعضهما بعضا، فإذا كان التاريخ شاهدا على الحياة، فإن المسرح شاهد آخر بمقدوره هضم التاريخ ومعطياته دون الخلط بين التاريخ والموروث، فالمسرح يستطيع التقاط تلك الفجوات التاريخية وملأها بالحاضر، وهو يشكل لحظة راهنة تستقطب الماضي والمستقبل، مما يعني أن المسرح هو زمن الحدث المسرحي وزمن الشخصية وزمن العرض مثلما هو زمن التلقي.

وبما أن إشكالية تأصيل المسرح العربي لم تنفصل عن مجموعة التحديات التي واجهت الأمة والمتمثلة بالمد الاستعماري والسلبيات التي نجمت عن الحكم العثماني للمنطقة العربية، كذلك حالة الإحساس بالضعف أمام التقدم الغربي، فإن توظيف الأحداث التاريخية في المسرح قد جاء للوقوف على القضايا الاجتماعية المعاصرة، بل واستشراف رؤية جديدة للمستقبل يمكن لها تحقيق الخلاص من آثار الحقب السالفة، وإعطاء دفعة قوية للأمة من أجل النهوض والتقدم الحضاري.

ويقول إن هذا الكتاب أسفر عن عدد من النتائج منها ما يتعلق باستلهام الشخصيات التاريخية في المسرح العربي، وأخرى تتعلق باستلهام الأحداث التاريخية في المسرح العربي؛ أولاها استلهام الشخصيات التاريخية في المسرح العربي، حيث جاءت الشخصية التاريخية في المسرح العربي وفق معالجة درامية مغايرة لطبيعة واقعها التاريخية، وذلك نتيجة لاعتماد المؤلف المسرحي العربي على الحكايات الشعبية كحكايات ألف ليلة وليلة، أو اعتماد مصادر التاريخ المشوهة، وقد ظهر ذلك واضحا في تقديم شخصية الخليفة هارون الرشيد كما في مسرحيات “هارون الرشيد في مسرحية أو الحسن المغفل”، لمارون النقاش ومسرحية “هارون الرشيد مع الأمير غانم بن أيوب وقوت القلوب”، لأبي خليل القباني، ومسرحية “الملك هو الملك”، لسعدالله ونوس، وقد جاءت تلك المعالجات الأدبية بهدف تحقيق الإمتاع والتسلية في المسرح على الأغلب.

كما جاءت الشخصية التاريخية في المسرح العربي وفق معالجة درامية أكثر تمثيلا لروح الشعب وضميره، وقد بدت صورته وهو يعيش اغترابه بسياقاته كافة، ولم يتردد في إعلان نقمته من السلاطين والولاة في عصره، وهذه الصورة جاءت من خلال تقديم شخصية “أبو حيان التوحيدي”، في المسرح العربي التي قدمه بها كل من قاسم محمد في مسرحية “شخوص وأحداث من مجالس التراث”، والطيب الصديقي في مسرحية “أبو حيان التوحيدي”، وهي امتداد لسيرة التوحيدي الحقيقية وعلاقته بالسلطة من ناحية، وتعبير عن موقف المثقف العربي المعاصر الناقد للسلطة من ناحية أخرى.

وبنيت المسرحيات العربية التي تناولت الشخصية التاريخية ضمن مرجعيات تراثية؛ حيث أثرت في اختيار الشكل المسرحي الذي جاءت عليه، والذي لم يتجاوز سياقات القالب الشعبي الاحتفالي، فقد ارتكز المسرحيون العرب في إعدادهم وتأليفهم لنصوصهم المسرحية حول شخصية هارون الرشيد على حكاية “النائم واليقظان”، التي وردت في كتاب “ألف ليلة وليلة”، كما ظهر ذلك عن “النقاش، القباني، ونوس”، وارتكز المؤلف المسرح العربي في تقديمه لشخصية التوحيد التاريخية على المؤلفات التراثية ومؤلفات التوحيدي نفسه، فقد

اعتمد قاسم محمد في إعداده لمسرحيته على حادثة حقيقية تمثلت بإضراب النساجين في بغداد في العام 374هـ فاستعاد هذه الحداثة مع حوادث تاريخية أخرى لا تنتمي إلى تلك الفترة، ليوظفها بما يخدم الحادثة الرئيسية دون النظر إلى التراتيب التاريخي للأحداث والشخوص. وارتكز الصديق في إعداده للنص على كتاب “الإمتاع والمؤانسة”، للتوحيدي، وعلى بعض الأخبار المتصلة بحياة التوحيدي، كما اعتمد نصوصا من الإشارات الإلهية، والصديق، والمراسلات ليمزجها في نص واحد، كما أخذ مادته من معجم الأدباء لياقوت الحموي، وقصة الجمجمة للشيخ عبدالله الكفيف، وقد أفاد أيضا من مقدمة أحمد أمين لكتاب الإمتاع والمؤانسة.

انطلق المسرحيون العرب في مسرحياتهم لأعمال التوحيدي وأخباره من رؤية معاصرة، في محاولة لوضع المتفرج في مواجهة مع هذا التاريخ الذي أخذت معالجته طابعا علميا يرمي إلى ربط الماضي بالحاضر من أجل تأسيس رؤية مستقبلية، وظهر ذلك واضحا في المعالجة التي قدمها سعدالله ونوس في مسرحية “الملك هو الملك”، وظهر واضحا في تقديم المسكيني الصغير لشخصية هولاكو في مسرحية “البحث عن رجل يحمل عينين فقط”.

وركزت المسرحيات العربية التي تناولت الشخصية التاريخية على توظيف الظواهر الشعبية العربية، لتجسد بذلك احتفالا شعبيا مفتوحا يقوم على فعل درامي ذي وسائل تعبيرية مختلفة من شعر وغناء وحكاية وتقليد وزجل وألعاب بهلوانية، ويعزز تواصل الذوات وتحاورها داخل المكان والزمان الاحتفاليين، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال تقديم شخصية هارون الرشيد من قبل كل من “النقاش والقباني”، وتقديم شخصية أبو حيان التوحيدي من قبل كل من “قاسم محمد والصديقي”؛ حيث حقق المحتفلون كسرا للإيهام المسرحي عن طريق معايشة الواقع حتى يشعر الجمهور بالمأساة التي يعيشها الإنسان المتمثل بأبي حيان.

ركزت المسرحيات العربية التي تناولت شخصية التوحيدي على أن مأساته هي معادل موضوعي لمأساة المثقف العربي، وتم ربط مأساته بالواقع العربي الراهن؛ حيث ظهر ذلك واضحا في مسرحيات “قاسم محمد والصديقي”.

تأسست التجربة المسرحية التنويرية والريادية في المسرحية التاريخية العربية، من خلال العودة إلى الحكايات والشخصيات التاريخية والشعبية القريبة من الناس وأذواقهم، وقد اتسمت المعالجات المسرحية للتراث بإضفاء تفسيرات وأبعاد فكرية جديدة ومغايرة، وهيمنت الميلودراما على مسرحيات كل من “النقاش والقباني”، وقد كان للجمهور موقفه الرافض من تقديم الشخصيات التاريخية.

ويرى البشتاوي أن المسرحية التاريخية قدمت في تناولها للأحداث المرتبطة بالمدن العربية كالأحداث بالقدس وبغداد، ومنظومة من القيم الأخلاقية والحضارية والاجتماعية في مرحلة زمنية معينة، وهي تلتقي مع التاريخ من ناحية تعاملها مع الزمن بأسلوب خاص، ومحاولة تغطية امتداداته الثلاثة؛ الماضي والحاضر والمستقبل، عبر حشد من الأحداث الحقيقية والمتخيلة التي تتحرك بقوة ونشاط، والتي تعبر عن قدرة فنية عالية في التوفيق بين الأحداث المسرحية على الرغم من تنوعها، لذلك نجد أن “ونوس”، قد اختار المادية التاريخية وأضاف إليها من إلهامه ما يساعد على رسم صورة حية لتلك الفترة الحرجة التي لابد وأن تتوازى أحداثها مع أحداث معاصرة، دون أن يتجاوز منطق التاريخ، ومنطق الحوادث والشخصيات، أما القاسمي فقد انتقى من التراث أفكارا ومواقف يمكن لها التفاعل مع أحوال العرب الراهنة التي تشكلت بفعل الوقائع والأحداث السياسية والاجتماعية التي أثرت في مسيرة المجتمع، ويمكن القول إن تقديم الواقعة التاريخية المرتبطة بالحملة هنا قد جاء بعد الإلمام بتفاصيلها وطبيعة عصرها ومعطياتها، مما مكن الكاتب المسرحي من الموازنة بين حقائق تلك الواقعة وشخوصها وبين تفسيراته وتأويلاته الفكرية والإنسانية والفنية.

ويذكر أن الأستاذ الدكتور يحيى البشتاوي حاصل على شهادة دكتوراه/ فلسفة في الفنون المسرحية، اختصاص الإخراج المسرحي، من كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد-جمهورية العراق، ودرجة الماجستير في الفنون المسرحية، اختصاص إخراج مسرحي، من كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، وبكالوريوس في الفنون المسرحية، اختصاص تمثيل وإخراج، من كلية الفنون الجميلة، جامعة البصرة، العراق، شهادة دبلوم كليات المجتمع، اختصاص اللغة العربية، الأردن، وحصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة، بالأردن.