“يد أم جوزة”.. انجازات لافتة في زمن “الملاعب الإسفلتية”

بلال الغلاييني

عمان – برع نادي أم جوزة في الإهتمام بلعبة كرة اليد، بعد أن وفرت الهيئة الإدارية المتطلبات الفنية والإدارية كافة أمام فرقها المختلفة، فظهر التركيز جليا على فرق الفئات العمرية التي تعتبر الأساس في عمليات التطوير الشاملة، والتي حققت نجاحاتها، ودليل على نجاح “أم جوزة” في تكوين فرق ناشئة وقادرة على مواصلة مسيرة التحدي والإنجاز، فوز فريق الأشبال بلقب الدوري المخصص لهذه الفئة، بعد أن قدم مستويات فنية لافتة وضعته على قمة البطولة في انجاز يعتبر نوعي لهذا النادي.

وكان لحرص النادي في الإهتمام بمركز الواعدين دور مؤثر في تحقيق هذا الإنجاز، كون جميع اللاعبين الذين سطروا الإنجاز هم من خريجي مركز الواعدين، حيث اعتبر رئيس النادي نبيل أبو رمان وجود فريق بهذا المستوى المتميز يحفز الهيئة الإدارية في مواصلة الإهتمام به وببقية الفرق الأخرى باعتبار فرق الفئات العمرية دعامة اساسية في تطوير اللعبة، وهي الفئات القادرة على مواصلة تأدية رسالة النادي بهذه اللعبة.

واكد أبو رمان، أن النادي واجه الكثير من المعيقات في المرحلة الماضية ولعل ابرز هذه المعيقات، عدم وجود صالة رياضية في محافظة مدينة السلط التي تحتضن تدريبات وفعاليات الفرق الرياضية كون الصالة الرياضية التابعة لوزارة التربية والتعليم ما تزال مغلقة منذ اكثر من ثلاث سنوات، ما اضطرت الفرق الرياضية في النادي بالتوجه الى العاصمة عمان للتدريب وخوض المباريات بعيدا عن الملاعب البيتية، ما زاد من معاناة النادي خصوصا فيما يتعلق بالأمور المالية التي تعتبر الأساس ايضا في تسيير أمور الفرق الرياضية، نظرا لما تتطلبها من مصاريف ونفقات.

ورغم هذه المعاناة، حسب أبو رمان، الا أن فرق الفئات العمرية المختلفة ومركز الواعدين التي يشرف عليها المدربين صدام ابو رمان وصهيب أبو رمان تغلبت على الصعاب، فكان خيارها التدريب على الملاعب “الإسفلتية” كبديل عن الصالات المغلقة.

ويعتبر أم جوزة من الأندية الرائدة في لعبة كرة اليد، وسبق له أن حقق العديد من الإنجازات في فترات سابقة، حيث حصل على لقب دوري الدرجة الثانية اكثر من مرة، وحاز على مركز الوصافة في بطولة درع الاتحاد، مثلما شارك في البطولة الدولية التي جرت في مدينة حماة السورية، علاوة على إبراز الكثير من اللاعبين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية، وما يزال لغاية الآن يدعم المنتخبات الوطنية للشباب وكرة اليد الشاطئية باللاعبين المميزين.

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