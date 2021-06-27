“يد أم جوزة” تمضي فوق منصات التتويج بإنجاز جديد

بلال الغلاييني

عمان- ظهر فريق أم جوزة لكرة اليد فوق منصات التتويج الذهبية من جديد، وكانت هذه المرة من نصيب فريق الشباب، الذي تمكن من التربع على قمة البطولة عن جدارة واستحقاق، بعد سلسلة من الانتصارات كان آخرها على فريق عمان بنتيجة 26-19، في المباراة النهائية.

وقبل ذلك، كان فريق أم جوزة لفئة الناشئين يظفر بلقب البطولة، كما أن الفريق الأول تمكن من الفوز بلقب دوري أندية الدرجة الثانية، والتأهل إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، ليشكل نادي أم جوزة علامة فارقة في ميادين كرة اليد، بفضل جهود الهيئة الإدارية برئاسة نبيل أبو رمان، ووجود المدرب صدام أبو رمان الذي قاد فرق النادي إلى سكة التتويج بهذه الألقاب في سابقة تحدث لأول مرة في هذا النادي.

ويولي نادي أم جوزة عناية كبيرة بفرق الفئات العمرية، ما مكنه من تحصيل الإنجازات القوية، مثلما يهتم النادي كثيرا بمركز الواعدين الذي يقام بالتعاون مع اتحاد العبة، باعتباره مركز جذب للاعبين صغار السن وتأهيل مستواهم الفني.

وكان فريق أم جوزة قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق العربي بنتيجة 31-28، في الدور قبل النهائي، بينما تمكن فريق عمان من التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق كفرسوم بنتيجة 22-19.

وقبل ذلك، كانت لقاءات الدور ربع النهائي قد شهدت فوز فريق العربي على القوقازي بنتيجة 30-23، وفوز فريق أم جوزة على فريق الراية بنتيجة 53-50، بعد التمديد لأربعة أشواط إضافية، وفوز فريق عمان على فريق وادي السير بنتيجة 28-26 بعد التمديد لشوطين إضافيين، وفوز فريق كفرسوم على فريق يرموك البقعة بنتيجة 40-39، بعد التمديد لشوطين إضافيين.

ويذكر أن بطولة الشباب تعد النشاط الرابع الذي يقيمه الاتحاد لهذا الموسم، حيث أقام منذ مطلع العام ثلاث بطولات رسمية، شهدت فوز فريق أم جوزة بلقب بطولة الناشئين، وفاز فريق عمان بلقب بطولة الناشئين، وفاز فريق وادي السير بلقب بطولة الشابات.

ومن ناحية أخرى، يصدر اتحاد اللعبة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، البرنامج الرسمي لدوري أندية السيدات، الذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب).