“يد الناشئين” يبدأ لقاءاته الودية استعدادا للبطولة العربية

بلال الغلاييني

عمان – بدأ المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، لقاءاته الودية التي تأتي ضمن برنامجه الفني الذي يسبق مشاركته الرسمية في البطولة العربية، التي تقام في تونس مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك عندما التقى فريق أم جوزة أول من أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 38-35.

المنتخب الوطني والذي يشرف على تدريباته مهند المنسي، ومساعده إبراهيم البحيري يخضع لتدريبات مكثفة صباحية ومسائية ضمن المعسكرات الداخلية، والتي تهدف إلى رفع المستوى الفني لدى اللاعبين، في الوقت الذي قرر فيه الجهاز الفني خوض اللقاءات الودية للوقوف على الحالة الفنية والجاهزية الكاملة للاعبين لاختيار التشكيلة الرئيسية التي ستخوض منافسات البطولة العربية.

وكان اتحاد اللعبة، قرر المشاركة في البطولة العربية، والتي تأتي ضمن البرامج الفنية الشاملة لرفع المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، خصوصا وأن اللاعبين الذين يخضعون حاليا للتدريبات مع المنتخب الوطني يعتبرون النواة الذين يركز عليهم الاتحاد في المستقبل، فيما ينتظر أن يواصل المنتخب الوطني لقاءاته الودية مع مختلف الفرق المحلية، إضافة إلى التدريبات والمعسكرات الداخلية.

ويعمل الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني الذي يضم الى جانب المنسي والبحيري المعالج شادي السكران والإداري محمد بطل، ومدرب اللياقة معاذ غازي، على توفير المتطلبات الكاملة أمام الفريق حتى يظهر بالصورة الطيبة والإيجابية في البطولة العربية المقبلة.

إلى ذلك، أنجز الاتحاد الكثير من المتطلبات الفنية والإدارية المتعلقة باستضافة بطولة الأندية العربية للرجال والسيدات، التي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) ولغاية 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين، والتي تشهد مشاركة واسعة من الفرق العربية، الى جانب استضافة مباراة كأس السوبر العربي التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي والغرافة القطري والتي تقام يوم 22 أيلول (سبتمبر) المقبل.