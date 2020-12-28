يرموك البقعة يحصد ذهب بطولة الرجال برفع الأثقال وحطين وصيفا

محمد عمّار
عمان – حصد نادي يرموك البقعة 5 ميداليات ذهبية، مع ختام بطولة الرجال برفع الاثقال، والتي أقيمت السبت الماضي عبر تسجيلات الفيديو (عن بُعد)، حيث أوفد الاتحاد حكما ومشرفا على المنافسات في كل ناد، وتم إجراء المنافسات من عملية الأوزان وحتى الانتهاء بالرفعات، مع إحضار التسجيلات إلى لجنة الحكام في اتحاد اللعبة والتي أقرت النتائج النهائية للبطولة. وحل نادي حطين بالمركز الثاني وجمع 3 ميداليات ذهبية وفضيتين، وحل ثالثا نادي كفر الماء برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين، وحل بالمركز الرابع نادي مرصع وجمع 3 ذهبيات وبرونزيتين، وفي المركز الأخير حل نادي خريبة السوق برصيد فضية وبرونزيتين، وجاءت النتائج النهائي على النحو التالي:
- وزن 55 كغم: فاز بالذهبية عمر الزعبي (يرموك البقعة) ورفع 80 كغم خطف و92 كغم نتر بمجموع 172 كغم، وفاز بالفضية ضرار الخوالدة (مرصع) ورفع 65 كغم خطف و72 كغم نتر بمجموع 137 كغم، وفاز بالبرونزية محمد جمال (خريبة السوق) ورفع 45 كغم خطف و55 كغم نتر بمجموع 100 كغم.
- وزن 61 كغم: فاز بالذهبية ابراهيم الفرارجة (حطين) ورفع 83 كغم خطف و98 نتر بمجموع 181 كغم، وفاز بالفضية حسام رشيد (حطين) ورفع 68 كغم خطف و90 كغم نتر بمجموع 158 كغم، وفاز بالبرونزية قصي أبو حميدان (خريبة السوق) ورفع 61 كغم خطف و78 نتر بمجموع 139 كغم.
- وزن 67 كغم: فاز بالمركز الأول ابراهيم الصلاج (يرموك البقعة) ورفع 102 كغم خطف و 125 كغم نتر بمجموع 227 كغم، وحل بالمركز الثاني عبدالرحمن ابو جرار (حطين) ورفع 90 كغم خطف و111 كغم نتر بمجموع 201 كغم.
- وزن 73 كغم: ظفر بالذهبية وليد لافي (حطين) ورفع 95 كغم خطف و115 كغم نتر بمجموع 210 كغم، وفاز بالفضية بشار الصلاج (كفر الماء) ورفع 75 كغم خطف و95 كغم نتر بمجموع 170 كغم، وفاز بالبرونزية عريب الخوالدة (مرصع) ورفع 65 كغم خطف و80 كغم نتر بمجموع 145 كغم.
- وزن 81 كغم: فاز بالذهبية عاصم الصلاج (يرموك البقعة) ورفع 100 كغم خطف و135 كغم نتر بمجموع 235 كغم، وفاز بالفضية عمر كتكت (خريبة السوق) ورفع 76 كغم خطف و80 كغم نتر بمجموع 156 كغم، وفاز بالبرونزية عبدالله العدوان (مرصع) ورفع 65 كغم خطف و70 كغم نتر بمجموع 135 كغم.
- وزن 89 كغم: فاز بالذهبية عبدالله المهير (يرموك البقعة) ورفع 90 كغم خطف و117 كغم نتر يمجموع 207 كغم، وفاز بالفضية يزن الخوالدة (مرصع) ورفع 75 كغم خطف و87 كغم نتر بمجموع 162 كغم، وفاز بالبورنزية احمد الصلاج (كفر الماء) ورفع 67 كغم خطف و80 كغم نتر بمجموع 147 كغم.
- وزن 96 كغم: فاز بالذهبية محمد الصلاج (كفر الماء) ورفع 80 كغم خطف و95 كغم نتر وبمجموع 175 كغم، وفاز بالفضية أحمد الخوالدة (مرصع) ورفع 75 كغم خطف و85 كغم نتر بمجموع 160 كغم، وفاز بالبرونزية مهند الصلاج (كفر الماء) ورفع 70 كغم خطف و85 كغم نتر بمجموع 155 كغم.
- وزن 102 كغم: عبدالله الكواملة (حطين) ورفع 63 كغم خطف و75 كغم نتر بمجموع 138 كغم.
- وزن 109 كغم: رعد الصلاج (يرموك البقعة) ورفع 111 كغم خطف و145 كغم نتر بمجموع 256 كغم.