يرموك البقعة يحصد ذهب بطولة الرجال برفع الأثقال وحطين وصيفا

محمد عمّار

عمان – حصد نادي يرموك البقعة 5 ميداليات ذهبية، مع ختام بطولة الرجال برفع الاثقال، والتي أقيمت السبت الماضي عبر تسجيلات الفيديو (عن بُعد)، حيث أوفد الاتحاد حكما ومشرفا على المنافسات في كل ناد، وتم إجراء المنافسات من عملية الأوزان وحتى الانتهاء بالرفعات، مع إحضار التسجيلات إلى لجنة الحكام في اتحاد اللعبة والتي أقرت النتائج النهائية للبطولة. وحل نادي حطين بالمركز الثاني وجمع 3 ميداليات ذهبية وفضيتين، وحل ثالثا نادي كفر الماء برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين، وحل بالمركز الرابع نادي مرصع وجمع 3 ذهبيات وبرونزيتين، وفي المركز الأخير حل نادي خريبة السوق برصيد فضية وبرونزيتين، وجاءت النتائج النهائي على النحو التالي: