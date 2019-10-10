يرموك الشونة يظفر بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – ظفر فريق يرموك الشونة بلقب دوري اندية الدرجة الثانية لكرة اليد، بعد مشوار ناجح حقق فيها الفريق الفوز في مباراته كافة باستثناء فقدانه لنقطة واحدة اثر تعادله مع فريق كفرسوم.

وحظي الفريق الذي يطلق عليه لقب (فهود الغور) هذا العام، باهتمام كبير وغير مسبوق من قبل ادارة النادي، في الوقت الذي لعب فيه جمهوره دورا مؤثرا بتحقيق الفريق الإنتصارات الكاسحة، حيث احتشدت الجماهير في مبارياته كافة بصورة غير طبيعية ولأول مرة في تاريخ المسابقة تحضر هذه الإعداد الكبيرة من الجماهير، فجاء الانتصار مزدوجا بتحقيق اللقب واكتساب محبة الجماهير التي تعشق هذه اللعبة نظرا لتاريخها المميز.

يرموك الشونة والذي يشرف على تدريباته المدرب القدير بهاء فتح الله وقبل نهاية الدوري بجولتين اعتلى الترتيب العام برصيد 17 نقطة، مستفيدا من الفوز المثير الذي سجله على حساب فريق أم جوزة بفارق هدف واحد 29-28، في الوقت الذي بقيت فيه بطاقة التأهل الثانية محصورة بين فريقي أم جوزة وكفرسوم، بعد ان تعادلا بالنقاط (13) لكل فريق، ولعل المواجهة التي تجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل في صالة الحسن بإربد ستحدد هوية الفريق الثاني الذي سيرافق يرموك الشونة الى دوري الدرجة الأولى، فيما التعادل بينهما ينصب لمصلحة فريق أم جوزة الذي كان قد حقق الفوز على كفرسوم في لقاء الذهاب.

ويحتل فريق يرموك البقعة المركز الرابع برصيد 6 نقاط، يليه فريق ساكب بالمركز بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، ثم فريق وادي السير بالمركز السادس والأخير برصيد خال من النقاط.

ويذكر أن المنتخب الوطني للناشئين قد شارك في منافسات دوري الدرجة الثانية بصورة ودية، ولم تحتسب نتائجه في الترتيب العام للفريق، حيث تاتي مشاركته في هذه المسابقة ضمن تحضيراته لخوض غمار البطولة العربية للناشئين التي تقام في تونس أواخر شهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي.

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