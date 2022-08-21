يزن قطان ينال لقب سباق السرعة الثالث وشاكر جويحان ثانيا وهشام النجار ثالثا – صور

فريج وأبو دبرة وناشخو أبطال الكارتينغ الرابع

عمان – الغد – نال المتسابق يزن قطان لقب سباق السرعة الثالث الذي اقيم في حلبة نادي السيارات الملكي يوم الجمعة، واحرز شاكر جويحان المركز الثاني، وأحرز هشام أمير النجار المركز الثالث.

السباق تكون من 3 جولات تنافسية لفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي والسيارات الكلاسيكية والكهربائية والمشاركة النسائية، وبدعم من شركة زين الأردن.

كما فاز المتسابق عبد الرحمن فريج بلقب سباق الكارتينغ – الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من بطولة الأردن الذي اقيم يوم السبت في حلبة جوردن سبيد سنتر، وجاء في المركز الثالث فيصل ناشخو وحل في المركز الثالث مهند أبو دبرة، واقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن.

النتائج النهائية لسباق السرعة الثالث

– الأول: يزن قطان (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.22.599 دقيقة.

– الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي ايفو 8) محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.23.132 دقيقة.

-الثالث: هشام أمير النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.24.903 دقيقة.

– الرابع: أيمن النجار (ميتسوبيشي ايفو بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.25.393 دقيقة.

-الخامس: غيث الوريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.25.750 دقيقة.

– السادس: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.27.152 دقيقة.

– السابع: مصطفى العطاري (ميتسوبيشي ايفو 8)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.27.153 دقيقة.

– الثامن: أمير هشام النجار (ميتسوبيشي ايفو 7)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.167 دقيقة.

– التاسع: محمد شاهين (سوبارو إمبريزا) محققا أفضل وقت له الجولة الثالثة بزمن 1.27.680 دقيقة.

– العاشر: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.28.326 دقيقة.

أبطال الفئات والكؤوس

– فئة الدفع الرباعي

– الأول: يزن قطان .

– الثاني: شاكر جويحان.

– الثالث: هشام أمير النجار .

– فئة الدفع الأمامي

– الأول: أمجد الحوراني .

– الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3).

– الثالث: يزن جمعة (رينو كليو) .

– فئة الدفع الخلفي

– الأول: سالم طعيمة .

– الثاني: فادي شاهين.

– الثالث: جاد نباص .

– فئة السيارات الكلاسيكية

– الأول: محمد صوالحة..

– الثاني: حسام الحشايكة .

– الثالث: أيمن الساعي .

– كأس المشاركة النسوية وكأس المبتدئين وكأس المجموعة 20 للسيارات الكهربائية: فرح زكريا .

– كأس 4A: قيس تفاحة.

– كأس 5B: ضياء كرزون.

– كأس 5A: طارق صرصور – فلسطين.

– كأس 4B: عامر موسى.

– كأس 3B: جاد نباص.

– كأس 3 A: أمير النجار.

– كأس الفئة 1: أيمن النجار.

– كأس 2B: شاكر جويحان.

– كأس 2A: يزن قطان.

الفائزون في سباق الكارتينغ الرابع

– الأول: عبد الرحمن فريج.

– الثاني: مهند أبو دبرة.

– الثالث: فيصل ناشخو.

– الرابع: عون الناصر.

– الخامس: فارس حوش.

– السادس: محمد مساد.

– السابع: عبد الله قوقا.

– الثامن : عبد الله الجبوري.

التاسع: جمال صوالحي.