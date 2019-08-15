يسرا محنوش تشجو بصوتها بفعاليات “الفحيص” ولوحات راقصة لفرقة الحرية

معتصم الرقاد

عمان– بصوتها وحضورها المميز، أحيت الفنانة التونسية يسرا محنوش أمسية غنائية ضمن فعاليات مهرجان الفحيص “الأردن تاريخ وحضارة” في دورته الـ29، تلتها باقة متنوعة من الفقرات قدمتها فرقة الحرية للفنون الشعبية من مصر.

تميزت السهرة بالتنوع؛ إذ راوحت الفنانة يسرا بين الأغاني الطربية، وبين أغانيها الخاصة، وفقرة النوبة، وكان تفاعل الجمهور كبيرا مع أداء الفنانة التي أبدعت وتألقت وقدمت سهرة رائعة، أكدت من خلالها أنها تستحق اللقب الذي أطلق عليها “نجمة تونس الأولى”.

يسرا محنوش أدت وأمتعت الحاضرين خلال ساعة من الزمن بحضورها اللافت على مسرح دير الروم الأرثوذكس ضمن مهرجان الفحيص.

وقدمت الفنانة يسرا عددا من أغانيها الخاصة، لتمتع الجمهور بأغنية خاصة حملت عنوان “عمان في القلب”، لتهديها لمحبيها من الجمهور في مشاركتها الأولى في مهرجان الفحيص، لتتبعها بأغنية إهداء الى أهل الفحيص وتحت عنوان “يا غالي” وسط إعجاب الحضور بأداء تميز بالرقة والأصالة.

وكانت أغنية قيصر الغناء كاظم الساهر “عيد وحب” حاضرة بصوت الفنانة محنوش، لتعود وتقدم أغنيتها الخاصة “بفكر فيك”، و”اسكت بس”.

وتغنت الفنانة يسرا بالأردن ومليكه على وقع أغنية “هاشمي.. هاشمي”، وبصوتها الجريء قدمت وصلة من أغاني الفلكلور الأردني منها “أسمر يا حلو، بسك تيجي حارتنا، على العين موليتين، وصبوا القهوة” وسط تصفيق حار للفنانة المتميزة.

ومن إحدى مفاجآت مهرجان الفحيص الجميلة، اكتشاف صوت أردني رائع يمتاز بقوته وجماله؛ حيث قدمت الفنانة يسرا محنوش صاحب الصوت الأردني الشاب محمود عبيدات.

وكانت محنوش قد دعت الشاب محمود للغناء معها على مسرح الفحيص؛ حيث غنى معها “حنا كبار البلد” بصوت رائع قوي، وبراعة في الأداء، يدل على موهبة متميزة تستحق الظهور والدعم، فيما كانت محنوش قد طلبت من الجمهور إبداء رأيه في هذه الموهبة، وتوقعت له مستقبلا باهرا.

والفنانة يسرا من موليد 1987، وهي مغنية تونسية شاركت في العام 2007 في برنامج سوبر ستار في الموسم الرابع، وحلت في المركز الثالث، ورغم عدم تحقيقها المركز الأول الا أنها حصدت إعجابا شديدا من لجنة التحكيم، وشاركت أيضا العام 2012 في الموسم الأول من برنامج “ذا فويس” على قناة “إم بي سي 1″؛ حيث اختارت يسرا فريق كاظم الساهر، وحصلت على المركز الثاني.

أطلقت يسرا محنوش العام 2013 الأغنية العراقية الشهيرة “ميحانة” بتوزيع جديد، ولاقت استحسانا كبيرا في الوطن العربي، وأطلقت أولى أغانيها الخاصة باللهجة المصرية “بفكر فيك” في حزيران (يونيو) 2013، ولاقت نجاحا ملحوظا، كما أطلقت في كانون الأول (ديسمبر) 2014 الكليب الخاص بأغنية “بنهار”، وبعد أن لاقت الأغنية نجاحاً في برامج سباق الأغاني عبر الإذاعات العربية كافة، وصورت هذا الكليب وتحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وقد قام مدير المهرجان أيمن سماوي بتقديم درع المهرجان لها، تقديرا لمشاركتها في المهرجان.

وكون المهرجان خصص الإسكندرية من مصر مدينة للمهرجان في دورته التاسعة والعشرين، قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية من مصر مجموعة من الاستعراضات الفنية، وتضمنت الاستعراضات: “عمار يا إسكندرية”، “أيوه يا جدعان”، وعرض التنورة، كما أهدت الفرقة “تابلوه حلاوة شمسنا” للفنان محمود رضا، واختتمت الفرقة فقراتها بالزفة الاسكندرانية.