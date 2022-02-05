يشكون الأعراض والنتيجة سلبية.. عضو لجنة الأوبئة توضح السبب

غادة الشيخ-علقت عضو لجنة الأوبئة الدكتورة نجوى خوري في تصريح لـ”الغد”، عن ما يشاع بكثرة مؤخراً، حول شعور مواطنين بأعراض فيروس كورونا وعند خضوعهم للفحص تظهر النتائج سلبية (غير مصابين)، داعية إلى عدم الاستعجال في إجراء الفحوصات إلا بعد مرور 4-5 أيام من الأعراض.

وقالت خوري إن فيروس كورونا لا يشبه الفيروسات الأخرى مثل؛ الحصبة والجدري من حيث التدرج، حيث تظهر جميع أعراضه بعد أيام قليلة من دخول الفيروس للجسم، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة المشككين بنتائج فحوصاتهم التي لا تظهر أنهم مصابون يتزامن مع الأمراض الشتوية التي ترتفع في هذه الفترة والتي تتشابه كثير منها مع فيروس كورونا من حيث الأعراض.

ونصحت خوري بعدم التعجل في إجراء فحوصات كورونا لمن يحملون أعراض مشابهة له، وأن ينتظروا مرور أيام على هذه الأعراض حتى تكتمل.

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