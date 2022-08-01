يعتذر بعد وفاته.. إيطالي يعتدي على بائع نيجيري-(فيديو)

اعتذر الرجل الذي ضرب بائع نيجيري متجول حتى الموت في وضح النهار في إيطاليا عن الجريمة التي أثارت الفزع في أنحاء البلاد.

وكان الرجل 32 عاما، قد ضرب وقتل البائع 39 عاما، في وسط مدينة تشيفيتانوفا ماركي الساحلية مساء أمس الأول الجمعة، وقد قام المعتدي بمطاردة ضحيته، وطرحه أرضا بعصاه وقام بضربه بصورة متكررة، بعد ذلك أخذ هاتفه المحمول، وذلك في شارع تسوق مزدحم.

وقُتل أليكا أوجورشوكو، مهاجر نيجيرى يبلغ من العمر 39 عاما فى وسط الشارع، عقب تعرضه لضرب مبرح على يد أحد جيرانه فى بلدة سيفيتانوفا ماركي الساحلية الإيطالية.

وقالت قناة راى الإيطالية، إن رجل اعتدى بوحشية على المهاجر النيجيرى حتى فقد حياته، وترك وراءه زوجة وابنا، وكان معروفا فى المنطقة بأنه رجل صالح، ولم يتسبب فى أى مشاكل.

وأشارت القناة إلى أن المعتدي هو مواطن إيطالي من سكان البلدة ، تم التعرف عليه من قبل رجال الشرطة وتم اعتقاله ، وهو يدعى فيليبو كلاوديو جوزيبي فيرلازو ، 32 عامًا، الذى زعم اثناء اعتقاله، للشرطة الإيطالية أن مانتيرو أزعج صديقته التى كانت تسير معه.

وأثار الحادث ردود فعل كبيرة حيث علق عليها عدد من المسئولين فى البلاد ، مثل نائب رئيس المجلس الإقليمى لأنكونا، ميركو كارلونى ، الذى رفض العنف عبر حسابه على فيسبوك ، وقال “القتل الوحشى الذى وقع اليوم فى تشيفيتانوفا يتركني في حيرة. لا يوجد مبرر للعنف مهما كان”.

كما قالت جورجيا ميلونى رئيسة حزب “إخوة إيطاليا” اليمينى “لا يوجد مبرر لمثل هذه الوحشية”، وطالبت بأن القاتل يدفع ثمنا باهظا لهذه الجريمة المروعة”.

وأعرب ماتيو سالفينى ، رئيس حزب الرابطة الإيطالى عن غضبه وارسل عناقا لأسرة الضحية .

وأعرب المهاجم عن أسفه في رساله عبر محاميه. واعتذر لأسرة الضحية.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن محامي المهاجم يعتزم طلب خضوع موكله للفحص حيث يقول إنه يعاني من مشاكل نفسية.

والتقى فابريتزو تشارابيكا عمدة مدينة مدينة تشيفيتانوفا ماركي بأسرة الضحية أمس السبت في موقع الحادث، حيث قام أشخاص بوضع الزهور.

وقال في بيان على موقع فيسبوك ” المدينة تشعر بالصدمة والألم”.

من ناحية أخرى، احتشد العشرات من دول إفريقيا في موقع الحادث، ورددوا ” نحن نريد العدالة”.