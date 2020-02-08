يعمل فيه 61 خط نقل: افتتاح تجريبي لمجمع عمان الجديد بإربد

إربد – جرى اليوم السبت افتتاح مجمع عمان الجديد بإربد بشكل تجريبي للجزء الذي تم اعادة تأهيله بشكل كامل لقياس مدى القدرة والكفاءة على استيعاب الخطوط العاملة على المجمع.

واشرف على عملية الافتتاح التجريبي رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة اربد المهندسة رولا العمري.

وقال بني هاني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عقب الافتتاح التجريبي انه يؤشر لنجاح مشروع اعادة التأهيل والتوسعة في المجمع الذي كان على الدوام يشكل هاجسا وقلقا كبيرا لمتلقي الخدمة ومقدمها، مؤكدا ان المشروع يعد من المشاريع الحيوية والمهمة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع شركائها نظرا للإشكاليات وعدم القدرة على استيعاب الخطوط العاملة والمركبات والحافلات كونه يربط اربد بجميع محافظات المملكة.

وبين بني هاني ان تنفيذ المشروع جاء ضمن مواصفات فنية ومعمارية وهندسية راعت جميع الابعاد ومصالح جميع الاطراف بشكل اصبح معه المجمع بحلته الجديدة نقطة جذب تنموي وتجاري، لافتا الى ان التشغيل التجريبي اقتضته ظروف التأخير في انجاز كامل المشروع بعد حدوث اوامر تغييرية في العطاء نتيجة توسعته بضم خمسة دونمات اضافية للمجمع اشترتها البلدية من احد المواطنين الى جانب انجاز كامل اعمال البنية التحتية وفي مقدمتها شبكة تصريف مياه الامطار لضمان عدم تجمع المياه في المجمع التي كان يعاني منها المواطنين بشكل لافت.

واشار بني هاني الى ان المجمع يشتمل على مواقف طابقية تستوعب مئات المركبات التي بركنها اصحابها في المجمع ويستخدمون وسائط النقل العام، مبينا ان مشروع الطاقة المتجددة سيكون على رأس اوليات العمل في المجمع في المرحلة القادمة.

واوضح بني هاني انه تم ترحيل الحافلات التي تستخدم الجزء الشمالي من المجمع ونقلها الى مسارات الخطوط المنجزة مؤقتا للمباشرة بتنفيذ اعمال اعادة التأهيل لهذا الجزء لإعادة الحافلات الى مساراتها المحددة، مرجحا ان ينجز العمل خلال مئة يوم عمل.

بدورها، اكدت العمري ان المؤشرات الاولية للتشغيل التجريبي ونقل الحافلات من الجزء غير المكتمل الى المسارات العاملة تمت بسلاسة خلال الساعات الاولى من التشغيل التجريبي، مشيرة الى انه تم اختيار المسارات الاقل ضغطا لنقل الحافلات التي كانت تتموضع في الجزء الشمالي من المجمع اليها تمهيدا للبدء بإنجاز هذا الجزء ليصار بعدها لتشغيل المجمع بالكامل.

وبينت العمري انه يعمل على المجمع 61 خط نقل ما بين مركز المدينة وعدد من قرى وألوية المحافظة اضافة الى الخطوط الخارجية للمحافظات الاخرى وخطوط النقل الدولي الى العراق والسعودية وسوريا ولبنان.

واعتبرت العمري ان المجمع يعد من المشاريع النوعية التي تخدم تطوير منظومة النقل الجماعي مشيدة بالخدمات المتوفرة في المجمع لخدمة الراكب ومقدم الخدمة على حد سواء.

وكان تجار طالبوا خلال وقفة احتجاجية الاسبوع الماضي بسرعة افتتاح المجمع نظرا لتأثر مصالحهم التجارية، اعربوا عن املهم في ان يستعيد النشاط التجاري في المجمع عجلته بعد الافتتاح التجريبي. -(بترا)