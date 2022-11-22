يعمل محاضراً في جامعة فشل بالالتحاق بها

تحدث أحد المؤثرين على منصة التواصل الاجتماعي، إنستغرام، عن تجربته المذهلة وتحوله إلى محاضر في جامعة لم يتمكن من الالتحاق بها في الماضي.

يقول شاران هيغده، وهو مؤثر مالي لديه مليونا متابع على إنستغرام فقط، ناهيك عن مواقع التواصل الأخرى، إنه منذ 3 سنوات، تخلى عن حلمه في الالتحاق بالمعهد الهندي للإدارة في بنغالور، على الرغم من حصوله على 98 % في اختبار القبول المشترك (CAT)، وقرر متابعة دراسته الجامعية في الولايات المتحدة، بعد فشله في تأمين القبول في المعهد المرموق.

والتحق شاران بجامعة كولومبيا، لكنه تركها لاحقاً ليصنع مسيرته المهنية في إنشاء المحتوى. وبعد تحقيق النجاح في مجال إنشاء المحتوى، تمكن من الالتحاق بجامعة أحلامه، لكن ليس كطالب وإنما كمحاضر ضيف، بحسب موقع إن دي تي في.

وفي منشور مفصل على إنستغرام، نشر شاران صورة تظهره في حرم جامعة IIM-Bangalore وكتب “حصلت على 98% في امتحان الدخول، ومع ذلك تم رفضي وقيل لي: حظ أفضل في المرة القادمة”. وأضاف “لدي 3.3 مليون متابع اليوم، وأنا ضيف متحدث لأكثر من 100 سيدة أعمال في IIMB”.

وتحدث شاران عن رحلته ولماذا اضطر للتخلي عن حلمه في IIM. وكتب “منذ 3 سنوات، تخليت عن حلم الدراسة في IIM، والآن أنا في IIM. عندما وقفت على المسرح والميكروفون في راحتي المتعرقة، كانت لدي ابتسامة كبيرة على وجهي. لماذا؟ لأنني أدركت أن تحضيري لامتحان القبول كان مضيعة للوقت.

لقد كانت رحلة شاقة، حيث كنت أقوم بتدريب داخلي ودراسة، وامتحانات أسبوعية، كل ذلك أثناء العيش على راتب 5000 روبية هندية (60 دولاراً) في بنغالور. أخيراً، خرجت النتائج. لقد سجلت 98% ولم يتم ترشيحي”.

وأضاف شاران “أدرك الآن أن هذا كان أمراً غبياً، لأن جزءاً كبيراً من رحلتي المهنية تم تشكيله لاحقاً من قبل زملائي الرائعين من كليات IIMs الأخرى والتركيز على كليات ماجستير إدارة الأعمال الأمريكية. لقد دخلت في نهاية المطاف إلى جامعة كولومبيا.

لقد تركتها أيضاً، وانتهى بي المطاف بإلقاء محاضرات في المكان الذي كنت أرغب في الذهاب إليه في المقام الأول – IIMB. المغزى من القصة هو مهما حدث، يحدث للأبد. تحتاج فقط إلى معرفة كيفية رؤيته من منظور مختلف والاستفادة منه على أفضل وجه”.