يعيش بـ”ربع جسد”… من هو القطري غانم المفتاح الذي ظهر في افتتاح كأس العالم؟

لفت الشاب القطري غانم المفتاح في قطر، الأنظار، في افتتاح مبهر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة «كأس العالم لكرة القدم» التي انطلقت، أمس الأحد، وتستمر حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وظهر المفتاح بصحبة النجم السينمائي الشهير مورغان فريمان، بعد أن بدأ المفتاح الحفل بتلاوة آية من القرآن الكريم.

ويعاني المفتاح من إصابة نادرة؛ وهي متلازمة التراجع الذيلي، وهو عيب خلقي يحدث فيه غياب الجزء السفلي من الجسد، مع وجود تشوهات للفقرات القطنية، ويحتاج إلى كرسي متحرك للتمكن من الحركة.

والمفتاح من مواليد مايو عام 2002، وله شهرة واسعة في منطقة الخليج، ولا يعرف اليأس طريق المفتاح؛ فهو يحب المغامرة رغم أنه يعيش بـ«ربع جسد»، على حد وصفه لنفسه في حوار سابق له مع شبكة «سي إن إن»، إذ قال: «أنا أعيش بربع جسد، ولكن هذا لم يمنعني يوماً من الأيام من أن أكون سعيداً في حياتي».

ويقول غانم، في فيديو سابق له: «من صغري تعلمت التصالح مع ذاتي، والتصالح مع الأشياء التي لا يمكن تغييرها، تصالحت مع جسمي، تصالحت مع شكلي، وبفضل من الله وصلت إلى قناعة أن الله سبحانه وتعالي خلقني في أحسن تقويم، وآلامي وأوجاعي أداويها بالصبر والحمد والدعاء».

ويرجع المفتاح نظرته الإيجابية في الحياة إلى والدته، وتعلم الإصرار والصبر إلى والده، ويبرع الغانم في استخدام لوح التزلج، ويلعب كرة القدم مع أصدقائه على طريقته الخاصة.

ولدى المفتاح تجربة ريادية من خلال افتتاحه شركة مثلجات خاصة به تُدعى «غريسة للآيس كريم»، وهو مشروع ألهمته به والدته. وإلى الآن، لدى شركته 6 فروع، و60 موظفاً.

ويطمح المفتاح إلى أن يلتحق بالعمل الدبلوماسي في بلاده، وكان المفتاح سفيراً للنوايا الحسنة في مؤسسة «أيادي الخير» نحو آسيا في عام 2015، كما شارك في منتدى الأمم المتحدة للشباب في عام 2017.

وافتتحت قطر «كأس العالم لكرة القدم» بشعار «لقاء البشرية» داخل إستاد البيت المستوحى تصميمه من الخيمة البدوية. ومنحت قطر الحفل مذاقاً عربياً، واصطفّ الحرس الأميري بالخيول عند مدخل منطقة كبار الزوار خارج الإستاد. وتضمّن الحفل 7 عروض تجمع بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتكريم جميع الفرق الـ32 المشارِكة في النهائيات والدول المضيفة السابقة والمتطوعين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن، بجانب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).-(وكالات)