يقلل الوزن ويعزز صحة القلب.. زيت له 30 فائدة مذهلة

دبي- يتم الاحتفال باليوم العالمي لجوز الهند في 2 أيلول (سبتمبر) من كل عام. وقد أقيمت مبادرة مجتمع جوز الهند في آسيا والمحيط الهادئ APCC، لإقامة أول احتفال باليوم العالمي لجوز الهند، في العام 2009. وفي العام 2020، كان العنوان الرئيسي لليوم العالمي هو “استثمر في جوز الهند لإنقاذ العالم”.

وبمناسبة اليوم العالمي لجوز الهند، نشر موقع “بولدسكاي”، المعني بالشؤون الصحية، تقريرًا حول الاستخدامات المختلفة لزيت جوز الهند، الذي يعد أحد أكثر المواد الطبيعية تنوعًا، حيث يستخدم في عدد كبير من الأغراض بداية من المساعدة على التخلص من الوزن الزائد ووصولًا إلى علاج قشرة شعر الرأس.

فوائد صحية

الحفاظ على صحة الأسنان، يخفف من تهيج الجلد والأكزيما، يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، يحسن وظائف المخ، يزيد من مستويات الكولسترول الجيد، يساعد على تقليل دهون البطن، يساعد على مكافحة الالتهابات، يمنح شعور بالشبع وبالتالي عدم زيادة الوزن، يحسن التئام الجروح، يحسن صحة العظام ويقي من الهشاشة، مضاد للالتهابات الفطرية، يقلل من الإجهاد التأكسدي، يحسن مستويات الطاقة، يخفف من أعراض التهاب المفاصل، يحسن صحة الكبد، يساعد على علاج الإمساك، يساعد على علاج الصدفية (عدا الأشخاص الذين يعانون حساسية جوز الهند)، يعزز صحة القلب، يقلل من نوبات الصرع، ويقلل الالتهاب لدى الرضع بسبب الحفاضات.

فوائد تجميلية

يعالج تشقق الشفاه، يساعد على نمو شعر الحواجب والرموش، يزيل مواد التجميل، يرطب البشرة ويعالج الكعب المتشقق، يحمي الشعر من التلف، يزيل العرق من دون آثار جانبية، لتقشير الزوائد الجلدية، يساعد على علاج القمل، يساعد على تقليل التجاعيد الطفيفة، ويساعد على علاج قشرة الرأس.

حساسية زيت جوز الهند

لا يعاني الكثيرون حساسية من زيت جوز الهند، ولكن إذا كان أحدهم يعانيها فإنها تكون خطيرة. لا ينبغي تجاهل ردود الفعل التحسسية تجاه جوز الهند، على الرغم من ندرتها.

وفي حالات نادرة للغاية، يمكن أن تكون الحساسية المفرطة لزيت جوز الهند سببًا في تهديد حياة المستخدم. لذا، يجب التوعية بأنه من الضروري تجنب أي أطعمة تحتوي على زيت جوز الهند إذا كان الشخص يعاني حساسية من زيت جوز الهند، بما يشمل الكعك والشوكولاته ورقائق البطاطا والحلوى والبوشار. – (العربية نت)