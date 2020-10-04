ينتحلون صفة “موظف وزارة” لدخول البيوت.. احذروا منهم !

ايمان الفارس

عمان – حذرت وزارة المياه والري المواطنين اليوم الاحد من التعامل مع “منتحلي” صفة موظفي وزارة المياه والري – دائرة المختبرات، او السماح لهم بدخول منازلهم لاغراض مجهولة، عقب تلقي “الغد” شكاوى اليوم بهذا الخصوص.

واكد مساعد امين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي باسمها عمر سلامة، في تصريحات ل”الغد”، ان وزارة المياه لا تقوم بإرسال مندوبين من الوزارة، وذلك كون المياه الواصلة للمواطنين “مطابقة للمواصفة القياسية وفق أعلى الشروط الصحية والسلامة العامة.

وحذرت الوزارة من أن موظفيها الجباة الذين يقرؤون العدادات خارج المنزل، يحملون بطاقات تعريفية رسمية (باجات) تخولهم بإمكانية ممارسة اعمالهم الرسمية ويتمتعون بصفة الضابطة العدلية بهدف ضبط اي اعتداء.

ووردت عدة شكاوى واستفسارات ل”الغد” حول قيام مجموعة من الاشخاص بالقدوم لمنازلهم بحجة فحص المياه الواصلة لديهم، منتحلين صفة موظفي وزارة المياه والري بدون اي بطاقات تعريفية رسمية، وهو الامر الذي اثار ريبتهم ومخاوفهم.

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