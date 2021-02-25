يوتا المتصدر يجتاح ليكرز المنقوص بالدوري الأميركي للمحترفين

لوس انجليس – سجّل يوتا جاز 22 ثلاثية وتابع موسمه الرائع بتخطي الأندية الكبرى، بعد فوزه الكبير على ضيفه لوس انجليس ليكرز حامل اللقب والمنقوص 114-89، الاربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعزّز جاز صدارته لترتيب المنطقة الغربية والدوري مع 26 فوزا و6 خسارات.

وكان الثنائي دونوفان ميتشل والموزع مايك كونلي قريبا من تحقيق تريبل دابل (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، فسجّل الاول 13 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة والثاني 14 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

قال ميتشل بعد الفوز الـ22 ليوتا في آخر 24 مباراة “كنا ثابتين جدا. هذا الاهم، ان نلعب بثبات من أجل بعضنا البعض ونقوم بالاشياء الصغيرة”. فيما أضاف كل من العملاق الفرنسي رودي غوبير وجوردان كلاركسون 18 نقطة. وبعدما رفع ليكرز، ثالث المنطقة الغربية راهنا، الراية البيضاء، جلس النجم ليبرون جيمس على مقاعد البدلاء في الربع الاخير، وانهى المباراة برصيد 19 نقطة في 28 دقيقة.

الدوري الأمريكي لكرة السلة: حامل اللقب لوس أنجلس ليكرز يتكبد الهزيمة الـ4 تواليا بخسارته أمام متصدر الغرب يوتا جاز 114 – 89 🏀🗑️ pic.twitter.com/jCyOYPXEGt — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 25, 2021

ووصف مدرب ليكرز فرانك فوغل فريق يوتا جاز بانه الافضل في الدوري “راهنا”، فيما قال جيمس ان جاز واثق مبديا تحسره على سلسلة فريقه “هذه فترة سيئة لنا، لكن هذا لن يحدّد بالتأكيد صورتنا لبقية الموسم وعلى المدى الطويل”.

ومرّة جديدة، برز لاعبو جاز من وراء القوس، مع 50 محاولة ناجحة في آخر مباراتين والحقوا الخسارة الرابعة تواليا بحامل اللقب.

وفي غياب النجم المصاب أنتوني ديفيس والألماني دنيس شرودر، صنع جاز تقدما كبيرا في الربعين الثاني والثالث، لينهي المباراة بفارق كبير بلغ 25 نقطة في سولت لايك سيتي.

وكان ميتشل عبّر عن حسرته الاربعاء لعدم اختيار زميله كونلي للعب في مباراة كل النجوم “لأن مبارياتنا لا تنقل كفاية على شاشة التلفزيون الوطني، كي يرى الناس مدى تأثيره”، علما بان ميتشل تم اختياره مع زميله غوبير لمباراة كل النجوم الاستعراضية.

ولعب الكندي الشاب لو دورت دور البطل في فوز أوكلاهوما سيتي على سان أنتونيو سبيرز، عندما سجل ثلاثية في اللحظة القاتلة ليمنح فريقه الفوز 102-99.

وحقق زميله شاي غيلجوس-ألكسندر أفضل رصيد في مسيرته مع 42 نقطة، غلى 16 لكل من دورت وآل هورفورد.

عادل سبيرز 99-99 قبل 29,9 ثانية، لكنه افسح المجال بتسديدة أخيرة لدورت حسمت المواجهة.

قال دورت “شعرت بالتسديدة عندما تركت الكرة يدي، وكنت احدق بها طوال الوقت”.

وبرغم اخفاقه في الرميات البعيدة، تغلب غولدن ستايت ووريرز على انديانا بيسرز 111-107.

سجّل موزعه النجم ستيفن كوري 24 نقطة لكن محاولة يتيمية من اصل 11 من خارج القوس.

وبرز معه درايموند غرين القريب من تريبل دابل (12 نقطة و11 تمريرة حاسمة و9 متابعات)، ليحقق ووريرز، ثامن المنطقة الغربية، فوزه الثاني تواليا.

وكانت النتيجة متعادلة 91-91 قبل 7:26 دقائق على نهاية الوقت، لكن غولدن ستايت تفوق 20-16 في اللحظات الحاسمة. وفي مباراة انتهت بعد التمديد في شيكاغو، قاد زاك لافين فريقه بولز إلى الفوز على ضيفه الجريح مينيسوتا تمبروولفز 133-126.

وسجل لافين 14 من 21 رمية منهيا المباراة برصيد 35 نقطة، فيما بلغ معدل نجاح تسديدات بولز 59% محققا فوزه الثالث تواليا.

وفي أتلانتا، تعملق الإيطالي المخضرم دانيلو غاليناري مسجلا 10 ثلاثيات من 12 محاولة، ليقود هوكس إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 127-112.

وحطم غاليناري الرقم القياسي للنادي البالغ 9 ثلاثيات مع ستيف سميث في عام 1997، كما تخطى هوكس رقمه القياسي مع 23 رمية ثلاثية.

وإلى نقاط غاليناري الـ38، برز الموزع الشاب تراي يونغ (33 نقطة و7 تمريرات حاسمة).

وتقدم أتلانتا طوال المباراة ووصل الفارق إلى 27 نقطة في الشوط الاول، ليلحق ببوسطن خسارته الثالثة تواليا.

وكان جايلن براون افضل مسجل لدى سلتيكس مع 17 نقطة، فيما أضاف كل من جيف تيغ وجايسون تايتوم 14 و13 نقطة تواليا.

واحتفل الشاب زيون وليامسون باختياره الاول لمباراة كل النجوم، بتسجيله 32 نقطة خلال فوز فريقه نيو اورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز 128-118. (أ ف ب)