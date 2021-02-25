يوتا المتصدر يجتاح ليكرز المنقوص

لوس انجليس – سجل يوتا جاز 22 ثلاثية وتابع موسمه الرائع بتخطي الأندية الكبرى، بعد فوزه الكبير على ضيفه لوس انجليس ليكرز حامل اللقب والمنقوص 114-89، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعزز جاز صدارته لترتيب المنطقة الغربية والدوري مع 26 فوزا و6 خسارات.

وكان الثنائي دونوفان ميتشل والموزع مايك كونلي قريبا من تحقيق تريبل دابل (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، فسجل الأول 13 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة والثاني 14 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

قال ميتشل بعد الفوز الـ22 ليوتا في آخر 24 مباراة “كنا ثابتين جدا. هذا الأهم، ان نلعب بثبات من أجل بعضنا البعض ونقوم بالأشياء الصغيرة”.

فيما أضاف كل من العملاق الفرنسي رودي غوبير وجوردان كلاركسون 18 نقطة.

وبعدما رفع ليكرز، ثالث المنطقة الغربية راهنا، الراية البيضاء، جلس النجم ليبرون جيمس على مقاعد البدلاء في الربع الأخير، وانهى المباراة برصيد 19 نقطة في 28 دقيقة.

ووصف مدرب ليكرز فرانك فوغل فريق يوتا جاز بانه الافضل في الدوري “راهنا”، فيما قال جيمس إن جاز واثق مبديا تحسره على سلسلة فريقه “هذه فترة سيئة لنا، لكن هذا لن يحدد بالتأكيد صورتنا لبقية الموسم وعلى المدى الطويل”.

ومرة جديدة، برز لاعبو جاز من وراء القوس، مع 50 محاولة ناجحة في آخر مباراتين والحقوا الخسارة الرابعة تواليا بحامل اللقب.

وفي غياب النجم المصاب أنتوني ديفيس والألماني دنيس شرودر، صنع جاز تقدما كبيرا في الربعين الثاني والثالث، لينهي المباراة بفارق كبير بلغ 25 نقطة في سولت لايك سيتي.

وكان ميتشل عبر عن حسرته لعدم اختيار زميله كونلي للعب في مباراة كل النجوم “لأن مبارياتنا لا تنقل كفاية على شاشة التلفزيون الوطني، كي يرى الناس مدى تأثيره”، علما بأن ميتشل تم اختياره مع زميله غوبير لمباراة كل النجوم الاستعراضية.

ولعب الكندي الشاب لو دورت دور البطل في فوز أوكلاهوما سيتي على سان أنتونيو سبيرز، عندما سجل ثلاثية في اللحظة القاتلة ليمنح فريقه الفوز 102-99.

وحقق زميله شاي غيلجوس-ألكسندر أفضل رصيد في مسيرته مع 42 نقطة، إلى 16 لكل من دورت وآل هورفورد.

عادل سبيرز 99-99 قبل 29.9 ثانية، لكنه افسح المجال بتسديدة أخيرة لدورت حسمت المواجهة.

قال دورت “شعرت بالتسديدة عندما تركت الكرة يدي، وكنت احدق بها طوال الوقت”.

وبرغم اخفاقه في الرميات البعيدة، تغلب غولدن ستايت ووريرز على انديانا بيسرز 111-107.

سجل موزعه النجم ستيفن كوري 24 نقطة لكن محاولة يتيمة من أصل 11 من خارج القوس.

وبرز معه درايموند غرين القريب من تريبل دابل (12 نقطة و11 تمريرة حاسمة و9 متابعات)، ليحقق ووريرز، ثامن المنطقة الغربية، فوزه الثاني تواليا.

وكانت النتيجة متعادلة 91-91 قبل 7:26 دقائق على نهاية الوقت، لكن غولدن ستايت تفوق 20-16 في اللحظات الحاسمة.

وفي مباراة انتهت بعد التمديد في شيكاغو، قاد زاك لافين فريقه بولز إلى الفوز على ضيفه الجريح مينيسوتا تمبروولفز 133-126.

وسجل لافين 14 من 21 رمية منهيا المباراة برصيد 35 نقطة، فيما بلغ معدل نجاح تسديدات بولز 59 % محققا فوزه الثالث تواليا.

وفي أتلانتا، تعملق الإيطالي المخضرم دانيلو غاليناري مسجلا 10 ثلاثيات من 12 محاولة، ليقود هوكس إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 127-112.

وحطم غاليناري الرقم القياسي للنادي البالغ 9 ثلاثيات مع ستيف سميث في العام 1997، كما تخطى هوكس رقمه القياسي مع 23 رمية ثلاثية.

وإلى نقاط غاليناري الـ38، برز الموزع الشاب تراي يونغ (33 نقطة و7 تمريرات حاسمة).

وتقدم أتلانتا طوال المباراة ووصل الفارق إلى 27 نقطة في الشوط الأول، ليلحق ببوسطن خسارته الثالثة تواليا.

وكان جايلن براون أفضل مسجل لدى سلتيكس مع 17 نقطة، فيما أضاف كل من جيف تيغ وجايسون تايتوم 14 و13 نقطة تواليا.

واحتفل الشاب زيون وليامسون باختياره الأول لمباراة كل النجوم، بتسجيله 32 نقطة خلال فوز فريقه نيو اورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز 128-118.

نحو نهاية موسم مزدحمة

أصدرت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين برنامجها للنصف الثاني من الدور المنتظم والذي سيسمح لثلاثين فريقا خوض مبارياتهم الـ72، برغم النكسات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

ومع انطلاق الموسم، قسمت الرابطة الموسم إلى فترتين من أجل مرونة في مواجهة “كوفيد 19”.

ويتعين على الفرق الأكثر تأثرا بالمباريات الـ29 المؤجلة، أن تواجه روزنامة مزدحمة بعد أسبوع كل النجوم في أتلانتا بين 5 و10 آذار (مارس).

وينتهي النصف الثاني من الموسم في 16 أيار (مايو)، يتبعه دورة تصفيات قصيرة بين 18 و21 أيار (مايو)، متعلقة بتنافس أربعة أندية على البطاقات الأخيرة المؤهلة إلى الأدوار الاقصائية “بلاي أوف” للمنطقتين الغربية والشرقية.

وتنطلق الأدوار الاقصائية في 22 أيار (مايو)، تنتهي مع انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 تموز (يوليو).

ومن المباريات المنتظرة في النصف الثاني، مواجهة طرفي لوس انجليس، ليكرز حامل اللقب وكليبرز في ملعب ستيبلز سنتر في 4 نيسان (ابريل).

ويتواجه ليبرون جيمس ورفاقه في ليكرز مع كيفن دورانت نجم بوركلين نتس في 10 نيسان (ابريل).

وعلى غرار النصف الاول من الموسم، ارتأت الرابطة الحد من السفر، من خلال خوض مباراتين تواليا لكل فريق في مدينة واحدة.

ويستضيف يوتا جاز، المتصدر المفاجأة للدوري راهناً، لوس أنجليس ليكرز في 17 و19 نيسان (ابريل) في سولت لايك سيتي.

بوكر بدلا من ديفيس في “كل النجوم”

يحل ديفن بوكر هداف فينيكس صنز بدلا من المصاب أنتوني ديفيس نجم لوس أنجليس ليكرز في مباراة “كل النجوم” (أول ستار)، بحسب ما قال مفوض رابطة الدوري الأميركي لمحترفين كرة السلة آدم سيلفر.

ومع تحديد اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، تعين على سيلفر اختيار بدلاء المصابين، في المباراة الاستعراضية التقليدية المقامة منتصف الموسم في 7 آذار (مارس) في أتلانتا.

واختير ديفيس في التشكيلة الاحتياطية من قبل مدربي الاندية، لكنه سيغيب عن الحدث في ظل تعافيه من اصابة قوية في وتر أخيل ستبعده لمدة شهر عن الملاعب بحسب مسؤولي فريقه.

ويبلغ معدل تسجيل بوكر 24.7 نقطة و4.3 تمريرات حاسمة و3.8 متابعات، مع معدل تسجيل بنسبة

50.1 % هذا الموسم.

وساهم اللاعب البالغ 24 عاما مع زميله الموزع المخضرم كريس بول برفع رصيد صنز هذا الموسم الى 20 فوزا و10 خسارات، وهي أفضل بداية له بعد 30 مباراة في الدوري منذ موسم 2007-2008.

وسيتم تحديد التشكيلتين في مباراة كل النجوم يوم 4 آذار (مارس)، حيث يتواجه فريقا كيفن دورانت (بروكلين نتس) وليبرون جيمس (لوس انجليس ليكرز)، صاحبا أكبر عدد من الاصوات، ويختار كل منهما 11 لاعبا في فريقه.-(أ ف ب)