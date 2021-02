يوتا جاز يتابع عروضه القوية وخسارة جديدة لكليبرز بـ “ان بي ايه”

لوس انجليس – تابع يوتا جاز عروضه القوية هذا الموسم بفوزه على انديانا بايسرز 103-95 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، محققا فوزه الرابع تواليا والخامس عشر في آخر 16 مباراة، في حين مني لوس انجليس كليبرز احد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب بخسارة ثانية تواليا.

وكان نجم يوتا دونوفان ميتشل قريبا جديدا من تحقيق “تريبل دبل” بتسجيله 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة، لكنه اكتفى بتسع متابعات.

وقال ميتشل “في الواقع لم يخطر في بالي هذا الامر (تحقيق تريبل دبل) في نهاية المباراة. كل ما احاول القيام به هو ايجاد سبل للتأثير في المباراة”.

واضاف “شعرنا بالتعب في بعض اوقات المباراة وثمة اوقات اخرى احتجنا فيها الى بذل جهود مضاعفة من الناحية الجماعية واعتقد بان هذا الامر كان مفتاح الفوز لنا”.

ويملك جاز افضل سجل في الدوري المنتظم حتى الان، بتحقيقه 19 انتصارا مقابل 5 هزائم ويتصدر ترتيب المنطقة الغربية.

🕷️ @spidadmitchell's near triple-double propels the @utahjazz to their 15th win in the last 16 games! #TakeNote

27 PTS | 9 REB | 11 AST pic.twitter.com/bFSdieCKBd

— NBA (@NBA) February 7, 2021