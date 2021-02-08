يوتا جاز يتابع عروضه القوية وخسارة جديدة لكليبرز بـ “ان بي ايه”

لوس انجليس – تابع يوتا جاز عروضه القوية هذا الموسم بفوزه على انديانا بايسرز 103-95 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، محققا فوزه الرابع تواليا والخامس عشر في آخر 16 مباراة، في حين مني لوس انجليس كليبرز احد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب بخسارة ثانية تواليا.

وكان نجم يوتا دونوفان ميتشل قريبا جديدا من تحقيق “تريبل دبل” بتسجيله 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة، لكنه اكتفى بتسع متابعات.

وقال ميتشل “في الواقع لم يخطر في بالي هذا الامر (تحقيق تريبل دبل) في نهاية المباراة. كل ما احاول القيام به هو ايجاد سبل للتأثير في المباراة”.

واضاف “شعرنا بالتعب في بعض اوقات المباراة وثمة اوقات اخرى احتجنا فيها الى بذل جهود مضاعفة من الناحية الجماعية واعتقد بان هذا الامر كان مفتاح الفوز لنا”.

ويملك جاز افضل سجل في الدوري المنتظم حتى الان، بتحقيقه 19 انتصارا مقابل 5 هزائم ويتصدر ترتيب المنطقة الغربية.

🕷️ @spidadmitchell's near triple-double propels the @utahjazz to their 15th win in the last 16 games! #TakeNote 27 PTS | 9 REB | 11 AST pic.twitter.com/bFSdieCKBd — NBA (@NBA) February 7, 2021

وساهم في الفوز ايضا الثنائي المؤلف من الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش والفرنسي رودي غوبير (كلاهما 16 نقطة)، بالاضافة الى 17 نقطة سجلها الاحتياطي جوردان كلاركسون.

والخسارة هي الثاني لكليبرز على التوالي بعد سقوطه السبت امام بوسطن سلتيكس في مباراة تقدم فيها الاول بفارق 16 نقطة قبل ان يقلب الاخير تفوقه ويفوز بفارق 4 نقاط (119-115).

وحقق ساكرامنتو كينغز فوزا صعبا على لوس انجليس كليبرز 113-110 بفضل 36 نقطة لنجمه دي ارون فوكس بينها 12 في الدقائق الست الاخيرة، في حين اضاف هدافه بادي هيلد 22 نقطة، بينها رميتان حرتان قبل نهاية المباراة بثماني ثوان، اهدر بعدها لو وليامس والفرنسي نيكولا باتوم من كليبرز رميتين ثلاثيتين.

والخسارة هي الثاني لكليبرز على التوالي بعد سقوطه السبت امام بوسطن سلتيكس في مباراة تقدم فيها الاول بفارق 16 نقطة قبل ان يقلب الاخير تفوقه ويفوز بفارق 4 نقاط (119-115). وكان وليامس افضل مسجل في صفوف كليبرز مع 23 نقطة مقابل 20 لكواهي لينارد. والفوز هو الرابع تواليا لكينغز.

وتغلب ميامي هيت على نيويورك نيكس 109-103 بفضل 24 نقطة و11 متابعة لبام اديبايو، في حين كان جوليوس راندل افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 26 نقطة و13 متابعة.

وكان ميامي هيت استهل موسمه بشكل سيء بخسارته 7 مباريات من اصل 8، لا سيما في غياب نجمه جيمي باتلر لاصابته بفيروس كورونا، لكنه يبدو انه بدا يستعيد توازنه ويعزز من آماله في خوض البلاي اوف.

يذكر ان نيكس ضم في الايام الاخيرة ديريك روز من صفوف ديترويت بيستونز وسيكون اضافة جيدة في صفوفه وسيلعب مجددا باشراف مدربه توم تيبودو الذي دربه في صفوف فريقي شيكاغو بولز ومينيسوتا تمبروولفز.

وسجل روز معدلا مقداره 14,2 نقطة و4,2 تمريرة حاسمة، و1,9 متابعة في المباراة الواحدة. في المقابل سيحصل ديترويت ضمن هذه الصفقة على لاعب الارتكاز دينيس سميث جونيور.

وحقق فينيكس صنز فوزه الخامس في اخر 6 مباريات وكان على بوسطن سلتيكس 100-91. وتغلب تشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 119-97 محققا اكبر فارق له منذ عام 2017 بفضل 26 نقطة لتيري روزييه بينها 5 رميات ثلاثية و25 نقطة ايضا لغوردون هايوارد بالاضافة الى 19 نقطة و7 متابعات و5 تمريرة من اللعب الشاب لاميلو بيل. اما افضل مسجل في الخاسر فكان برادلي بيل مع 31 نقطة. (أ ف ب)