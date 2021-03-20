يوتا جاز يعوّض خسارة واشنطن وأورلاندو يفاجىء بروكلين

لوس انجليس – سجّل دونوفان ميتشل جناح يوتا جاز 12 من نقاطه الـ31 في الربع الاخير، ليقود متصدّر ترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى الفوز على أرض تورونتو رابتورز حامل لقب الموسم قبل الماضي 115-112 الجمعة، فيما انزلق بروكلين نتس وراء فيلادلفيا متصدّر المنطقة الشرقية بخسارة مفاجئة أمام أورلاندو.

وخاض جاز المباراة بعد تلقي خسارة صادمة أمام واشنطن ويزاردز 122-131 الخميس، ونجح في حسمها بعدما أفلت التعادل من النجم الكاميروني باسكال سياكام في الثواني القاتلة.

ولم يظهر جاز الاداء الذي مكّنه من الفوز في 11 مباراة متتالية في كانون الثاني/يناير، ثم تسع تواليا في شباط/فبراير.

لكنه طوّر اداءه الهجومي، تفوّق على خصمه بالمتابعات (48-31) ونجح بزرع 35 رمية حرة من اصل 41.

وفي الربع الاخير الذي شهد تبدّل الصدارة ثماني مرات، صنع ميتشل الفارق بتسجيله ثماني نقاط في آخر دقيقة ونصف.

شرح دونوفان الذي التقط 5 متابعات وكرر 6 كرات حاسمة، كيفية ايجاد التوازن بين تسهيل عمل زملائه وتحمّل مسؤولية التسديد “إيجاد الشبان والتحكم بموقعي المناسب للقيام بالامور.. مطلع المباراة صوّبت كرات صعبة، لكن في الشوط الثاني استمتعت بالقرارات التي اتخذتها”.

وكان مدرّبه كوين سنايدر راضيا، بعد ان اصبح فريقه اوّل من يصل إلى 30 انتصارا هذا الموسم “يملك تورونتو أحد أفضل الدفاعات في الدوري، خصوصا على حامل الكرة، واعتقد ان دونوفان منح الكثير من الحلول. لم يكن فقط عنيدا وقويا، بل حاسما وكانت قراءاته جيدة”.

واضاف للفائز لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 15 نقطة و16 متابعة والبديل الاسترالي جو إينغلز 19 نقطة، فيما كان سياكام افضل مسجل لدى الخاسر (27 نقطة).

وفي المنطقة الشرقية، انزلق بروكلين نتس بنصف مباراة وراء المتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (28-13)، بخسارته أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 113-121.

سجل آرون غوردون 38 نقطة للفائز واضاف الفرنسي إيفان فورنييه 31، ليصمد ماجيك أمام عودة متأخرة من بروكلين حاول فيها أن يقلب الطاولة دون نجاح.

ولم تكن 43 نقطة لنجم بروكلين كايري إيرفينغ كافية، فتوقفت سلسلة الأخير عند 6 انتصارات تواليا، فيما حقق أورلاندو فوزه الاول بعد تسع خسارات.

وتخلّف نتس الذي غاب عنه نجمه الآخر كيفن دورانت بسبب اصابة في وتر أخيل، بفارق 19 نقطة مطلع الربع الأخير، لكنه استهل الربع الحاسم متقدما 16-1. بيد أن سلة ثم ثلاثية من غودرون، ابقت ماجيك على سكة التحدّي، فيما اضاف له لاعب الارتكاز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 22 نقطة و14 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

واكتفى إيرفينغ بتسجيل 7 نقاط في الربع الاخير، على غرار النجم الآخر في الفريق جيمس هاردن، صاحب 19 نقطة (4 من 15 محاولة)، لينهي سلسلة من 14 مباراة سجل فيها 20 نقطة على الاقل.

واستغل الكندي أندرو ويغينز غياب موزع غولدن ستايت ووريرز النجم المصاب ستيفن كوري، فسجّل 40 نقطة وقاد فريقه إلى الفوز على مضيفه ممفيس غريزليز 116-103.

وغاب كوري عن المباراة لاصابته في الفقرات السفلية من عموده الفقري، اثر سقوطه يوم الاربعاء.

لكن في ظل اداء هجومي قوي من ويغينز وزميله الشاب جوردان بول البالغ 21 عاما (25 نقطة) الذي لعب بدلا من كوري، حقق غولدن ستايت فوزه الأول في ثلاث مباريات دون كوري هذا الموسم.

وقاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي فريقهما دنفر ناغتس إلى فوز صعب بعد التمديد على مضيفه شيكاغو بولز 131-127.

سجّل كلاهما 34 نقطة واضاف يوكيتش 15 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فيما اهدر بولز الفوز، بعدما سيطر على فترات طويلة من المواجهة بفضل زاك لافين صاحب 32 نقطة.

ووصل تقدّم بولز إلى 14 نقطة في الربع الاخير، لكن يوكيتش وموراي تناوبا على تسجيل 24 نقطة في الخط الاخير.

وحقق ناغتس فوزه الثالث تواليا، ليبقى في المركز الخامس في المنطقة الغربية (25-16)، بالتساوي مع بورتلاند ترايل بلايزرز الفائز على دالاس مافريكس 125-119.

وقاد سي جاي ماكولوم بلايزرز إلى الفوز بتسجيله 32 نقطة، فيما تعرّض نجم الفريق داميان ليلارد الى اصابة في الشوط الثاني، اثر ضربة على ركبته اليسرى، منهيا المباراة برصيد 31 نقطة.

وكان النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش أفضل مسجّل لدى مافريكس مع 38 نقطة، 9 متابعات و9 تمريرات حاسمة، واضاف تيم هاردواي جونيور 25 نقطة. (أ ف ب)