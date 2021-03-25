يوتا جاز يكرم وفادة نتس.. وباكس يهزم سلتيكس بشق الأنفس

لوس انجليس – أكرم يوتا جاز وفادة ضيفه بروكلين نتس عندما سحقه بفارق 30 نقطة (118-88)، فيما حقق ميلووكي باكس فوزا بشق النفس على ضيفه بوسطن سلتيكس 121-119، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، استغل يوتا جاز غياب “الثلاثي الكبير” كيفن دورانت وكايري إرفينغ وجيمس هاردن ليفرض سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بقيادة نجمه دونوفان ميتشل صاحب 27 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة.

وضرب يوتا جاز بقوة منذ الربع الاول وكسبه بفارق 21 نقطة (38-17)، قبل أن يكسب الربعين الثاني والثالث بفارق أربع نقاط (25-21 و27-23 على التوالي)، والربع الاخير بفارق نقطة واحدة (28-27).

وبرز في صفوف يوتا ايضا مايك كونلي والكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيل كل منهما 18 نقطة، واضاف البديل جورج نيانغ 15 نقطة، في المقابل كان البديل أليز جونسون أفضل مسجل في صفوف بروكلين نتس بتسجيله 23 نقطة مع 15 متابعة، وأضاف الفرنسي تيموثيه لوواوو-كابارو 14 نقطة وبروس براون 10 نقاط، وكان الوحيدان بين الخماسي الاساسي بلغا حاجز 10 نقاط.

وعزز يوتا جاز موقعه في صدارة الدوري برصيد 31 فوزا مقابل 11 خسارة فقط، مبتعدا عن أقرب مطارديه في المنطقة الغربية فينيكس صنز الذي سقط امام مضيفه أورلاندو ماجيك 111-112 بفضل سلة للفرنسي إيفان فورنييه قبل ست ثوان من النهاية.

وفي الثانية، تابع ميلووكي باكس اتصاراته المتتالية ورفعها الى ثمانية عندما تغلب على ضيفه بوسطن سلتيكس 121-119.

وكان ميلوكي باكس في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بفارق 25 نقطة في الربع الثالث، لكن الضيوف انتفضوا وكادوا يخطفون الفوز في الثواني الاخيرة من رمية ثلاثية لدانيال ثيس مع الصافرة النهائية.

واكتفى نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 13 نقطة فقط مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما كان زميله كريس ميدلتون أفضل مسجل في المباراة برصيد 27 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف كل من بورك لوبيز ودونتي ديفينتشنزو 17 نقطة.

وعلق ميدلتون على الاداء الجماعي لفريقه كون خمسة لاعبين سجلوا بين 13 و27 نقطة، قائلا: “قدمنا مباراة جيدة ووجها جديدا”.

وأضاف “لكنهم سجلوا نقاطا ونحن أبطأنا إيقاعنا وفشلنا في بعض الرميات الجيدة. يستحقون الثناء، لقد صمدوا ووجدوا طريقة للعودة إلى المباراة وكانت لديهم فرصة للفوز في النهاية”.

في المقابل، تألق الثنائي جايلن براون وكيمبا ووكر في صفوف سلتيكس بتسجيل الاول 24 نقطة مع 10 متابعات، والثاني 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، وأضاف جايسون تايتوم 18 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

واستعاد تورونتو رابتورز، بطل الموسم قبل الماضي، توازنه بعد تسع هزائم متتالية أبعدته عن المراكز المؤهلة الى الـ”البلاي أوف”، وذلك عندما تغلب على ضيفه دنفر ناغتس 135-111.

وفرض الكاميروني باسكال سياكام نفسه نجما للمباراة بتسجيله 27 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وساعده الانكليزي النيجيري الاصل أوغوغوا أنونوباي ونورمان باول بتسجيلهما 23 و22 نقطة على التوالي مع ست متابعات للأول، وفريد فانفليت صاحب 19 نقطة. واكتفى كايل لاوري، المرشح للرحيل قبل اغلاق فترة الانتقالات في الساعات القليلة المقبلة، بتسجيل ثماني نقاط مع تسع تمريرات حاسمة.

وقال المدرب نيك نورس عن صانع ألعابه لاوري الذي كان أحد العناصر الأساسية في التتويج بلقب الدوري للمرة الاولى في تاريخ النادي عام 2019: “لم أرَ من قبل أي شخص يلعب بقوة أكبر منه ولا يمكنني أن أقدم له مجاملة أكبر من ذلك. سيبقى على الارجح أعظم لاعب في تاريخ رابتورز”.

وبرز في صفوف الخاسر الصربي نيكولا يوكينتش وجمال موراي بتسجيل كل منهما 20 نقطة مع 10 متابعات للأول.

وقاد كواهي لينرد فريقه لوس انجليس كليبرز الى فوزه الرابع على التوالي وكان بحصة كبيرة 134-101 بتسجيله 25 نقطة في سلة مضيفه فريقه السابق سان أنتونيو سبيرز.

وفي باقي المباريات، فاز انديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 116-111، وساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 110-108، فيما خسر هيوستن روكتس امام تشارلوت هورنتس 97-122، ومينيسوتا تمبروولفز امام دالاس مافريكس 108-128، وأوكلاهوما سيتي ثاندر امام ممفيس غريزليز 107-116، وشيكاغو بولز امام كليفلاند كافالييرز 94-103. (أ ف ب)