يوتا جاز يُشدد قبضته على صدارة المنطقة الغربية بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – شدد يوتا جاز قبضته على صدارة المنطقة الغربية بتحقيقه فوزه السادس تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وكان على شيكاغو بولز بنتيجة عريضة 120-95، في حين قلب لوس انجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة امام اتلانتا هوكس الى فوز لافت.

وتألق في صفوف الفائز نجمه دونوفان ميتشل الذي سجل 30 نقطة في حين نجح الفرنسي رودي غوبير في تحقيق “الدابل دابل” مع 21 نقطة و10 متابعات.

وتألق دونوفان تحديدا في الرميات الثلاثية حيث نجح في خمس من 8 محاولات ليرفع فريقه رصيده الى 31 فوزا مقابل 11 هزيمة فقط في الدوري المنتظم.

وبعد ان تقدم شيكاغو بفارق 5 نقاط في مطلع المباراة، ضرب اتلانتا بقوة في الشوط الاول ليتقدم 56-42 في نهايته بفضل 21 نقطة لميتشل. كما ساهم في التسجل للفائز الاسترالي جون اينغلز مع 17 نقطة من مقعد اللاعبين الاحتياطيين واضاف جوردان كلاركسون (16) ومايك كونلي (15).

في المقابل، كان زاك لافين افضل مسجل في صفوف شيكاغو مع 27 نقطة.

واعتبر مدرب يوتا كوين سنايدر ان دفاع فريقه كان مفتاح الفوز بقوله “كنا في مهمة وقف هجمات الفريق المنافس ونجحنا بدرجة عالية في هذه الناحية”.

وتخطى ميلووكي باكس غياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بداعي الاصابة في ركبته ليرفع عدد انتصاراته المتتالية الى 7 اثر تغلبه على انديانا بايسرز 140-115.

وسجل لاعب الارتكاز جرو هوليداي 28 نقطة مع 14 متابعة واضاف خريس ميدلتون 25 نقطة وبات كونوتون 20 نقطة للفائز ايضا.

وبقي باكس في المركز الثالث في المنطقة الشرقية مع 28 انتصارا مقابل 14 هزيمة.

وقلب لوس انجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة في الربع الثالث امام اتلانتا هوكس ليخرج فائزا عليه 119-110.

ويعود الفضل بالفوز الى لوك كينارد الذي شارك في 18 دقيقة ونجح في تسجيل 20 نقطة وقلب النتيجة في صالح فريقه بالاضافة الى مساهمة الاحتياطي الاخر تيرانس مان مع 21 نقطة و10 متابعات..

وقال كينارد “كنت جاهزا لمساعدة زملائي. كان الامر يتعلق بجلب بعض الحيوية على ارضية الملعب وهذا ما قمنا به”.

واضاف “كان الفوز صعبا لقد اظهرنا قوة شكيمة وقتالية خلال المباراة”.

وكان اتلانتا يسعى الى تحقيق فوزه التاسع تواليا وكان في طريقه الى بلوغ هدفه عندما تقدم بفارق 34 نقطة في احدى مراحل الشوط الثاني قبل ان ينهي الشوط الاول متقدما 63-48.

لكن كليبرز نجح في قضم الفارق تدريجيا ونجح في تسجيل 53 نقطة مقابل 22 لمنافسه من منتصف الربع الثالث حتى نهاية الربع الاخير ليخرج فائزا.

ووضع هيوستن روكتس حدا ل20 هزيمة تواليا اثر تغلبه على تورونتو رابتورز 117-99 بفضل 22 نقطة لجاي شون و20 لسترلينغ براون.

وقال مدرب الفائز ستيفان سيلاس “لا يمكن ان اصف شعوري في الوقت الحالي. انا فخوز جدا بالشباب. قاتلنا بشراسة في الاونة الاخيرة وكنت أرى الخيبة على وجوه اللاعبين الذين تلقوا الخسارة تلو الاخرى، اما الليلة فكان الجميع سعداء وفي اجواء احتفالية. الامر رائع انا سعيد للغابة من اجل هؤلاء الشباب”.

وفي المباريات الاخرى، فاز ممفيس غريزليز على بوسطن سلتيكس 132-126، وتشارلوت هورنتس على سان انتونيو سبيرز 100-97، واوكلاهوما سيتي ثاندر على مينيسوتا تمبروولفز 112-103. (أ ف ب)