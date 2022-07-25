يوتيوب تستجيب لمطالب السعودية المتعلقة بالإعلانات

تفاعلت منصة “يوتيوب” سريعاً مع مطالب السعودية بشأن حذف إعلانات وصفتها الجهات المعنية في المملكة بأنها تتعارض مع قيم البلاد، حيث أكد متحدث باسم “يوتيوب” أنه تمت إزالة الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على المنصة.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات أصدرتا بياناً مشتركاً، أمس الأحد، طالبتا فيه منصة “يوتيوب” بإزالة الإعلانات المخالفة، والتي وصفتها بأنها تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وذلك على خلفية شكاوى استقبلتها من المستخدمين حول إعلانات غير ملائمة.

منصة “يوتيوب” لمشاركة الفيديوهات عبر الإنترنت، والتي تملكها شركة “غوغل”، عملت سريعاً على إزالة تلك الإعلانات المخالفة، استجابةً لما ورد في البيان السعودي والذي حذر المنصة من أنه في حال استمرار بثّ المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.

المتحدث باسم “يوتيوب” قال بأنه تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة، مضيفاً : “إن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في السعودية وحول العالم.

وكانت شركة “غوغل” قد حذفت العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عالمياً عبر منصاتها بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق”.

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