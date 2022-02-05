يوتيوب وتيك توك المنصتان الأكثر تعقباً لبيانات المستخدمين

تحتوي تطبيقات التواصل الاجتماعي الرائجة «يوتيوب» و«تيك توك»، أكثر من اثنتي عشرة جهة تتبع أولية أو خارجية أو مقتطفات غير مرئية من التعليمات البرمجية، والتي تسمح للإعلانات والخدمات الأخرى بتجميع البيانات السلوكية للمستخدم، حتى عندما يعتقد المستخدمون أنهم يختارون عدم مشاركة مثل هذه معلومة، وحسبما ذكر موقع «نيكست غوف» (nextgov) في مقالة نشرها أخيراً أن منصات التواصل الاجتماعي تشارك بيانات المستخدم أكثر مما يعتقد.

حيث يحتوي «يوتيوب» على 10 جهات تتبع أولية، وأربع جهات تتبع خارجية، بينما «تيكتوك» يحتوي على 13 جهة تتبع خارجية من أصل 14 جهة، وفقاً للنتائج التي أُصدرت في 2 فبراير من قبل المنصة الأمنية «أطلس في بي إن» (Atlas VPN). في حين ترسل جهات التتبع للطرف الأول بيانات المستخدم مرة أخرى إلى النطاق الخاص بالتطبيق، فإن جهات التتبع للأطراف الخارجية تهتم بشكل خاص بالمؤيدين للحفاظ على الخصوصية، لأن المستخدمين لا يعرفون البيانات التي يشاركونها أو أين ينتهي بهم الأمر، حيث بلغ متوسط جهات التتبع لتطبيقات التواصل الاجتماعي 6 جهات تتبع، في حين تحتوي تطبيقات «فيسبوك» و«واتس آب» و«سناب شات» و«الماسنجر» على جهة تتبع واحدة.

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تفوّقت منصة «تيك توك» المملوكة للشركة الصينية «بايتدانس» (Bytedance) أخيراً على «غوغل» كأكثر مواقع الويب شهرة في جميع أنحاء العالم. علماً أن العديد من الوكالات الفيدرالية حظرت استخدام تطبيق الفيديو بسبب مخاوف أمنية ناتجة عن صلته بالصين. بالإضافة إلى، ضغط الكونغرس الأمريكي على قادة الشركة بشأن انتشار المحتوى المتطرف على المنصة.

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كانت النتائج جزءاً من دراسة أكبر في يناير شملت 200 تطبيق لنظام «آي أو إس» أُجريت من قبل تطبيق «يو آر إل جينيوس» (URL Genius) باستخدام ميزة سجل نشاط التطبيقات من «أبل»، والتي تتيح للمستخدمين معرفة التطبيقات التي تنشئ اتصالات بالشبكات. وأشارت الدراسة إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي لديها أقل عدد من الاتصالات بالشبكة من بين 20 فئة من فئات التطبيقات، في حين تصدرت القائمة تطبيقات المجلات والأخبار والرياضة، حيث حققت 26 و21 و18 اتصالاً بالشبكة عند التنزيل، وذهب معظمها إلى جهات خارجية.