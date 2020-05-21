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“يوتيوب” يحمي صحة مستخدميه بميزات جديدة

منذ 3 ساعات
الميزة المهمة الأخرى وهي Remind me to take a break، ويمكن الوصول إليها من قائمة الإعدادات في التطبيق، ومن شأنها تذكير المستخدم بأخذ قسط من الراحة من مشاهدة الفيديوهات
الميزة المهمة الأخرى وهي Remind me to take a break، ويمكن الوصول إليها من قائمة الإعدادات في التطبيق، ومن شأنها تذكير المستخدم بأخذ قسط من الراحة من مشاهدة الفيديوهات

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عمان- الغد- يدمن البعض مشاهدات الفيديوهات عبر “يوتيوب” لساعات طويلة كل يوم، ولحمايتهم من الإفراط في النظر إلى شاشات الأجهزة الإلكترونية حصل التطبيق على بعض الميزات الجديدة والعملية.

ومن بين أبرز الميزات المذكورة ميزة جديدة لتذكير المستخدم بوقت النوم، والتي من خلالها سيقوم التطبيق بإظهار إشعار للمستخدم ينبهه فيه إلى ضرورة التوقف عن مشاهدة الفيديوهات والخلود إلى النوم.

ويمكن ضبط هذه الميزة من خلال قائمة الإعدادات في التطبيق، حيث سيضبط الوقت الذي سيظهر به الإشعار كل يوم، وتخصيص الإشعار بحيث لايؤدي إلى توقف الفيديو أثناء استعماله للتطبيق، بحسب موقع روسيا اليوم.

أما الميزة المهمة الأخرى وهي Remind me to take a break، ويمكن الوصول إليها من قائمة الإعدادات في التطبيق، ومن شأنها تذكير المستخدم بأخذ قسط من الراحة من مشاهدة الفيديوهات كل فترة معينة من الزمن يحددها المستخدم بنفسه.

كما بات بإمكان مستخدمي “يوتيوب” أيضا الاعتماد على قائمة Time watched لمعرفة الأوقات التي يمضونها في مشاهدة الفيديوهات يوميا على التطبيق، وضبط الوقت الذي سيستلمون به الإشعارات عبر التطبيق، وكذلك آلية إظهار الفيديوهات على التطبيق كي لا تشتت انتباه المستخدم بمشاهدتها لوقت طويل.

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