يوجد بديل للكارثة المتوقعة

هآرتس

اوري بار يوسيف

بين إبداء الرأي حول تداعيات قضية NSO على محاكمة بنيامين نتنياهو والنقاش حول النجوم الإعلامية اللامعة للحظة لـ ايتي كرايف، كاد تقريبا ابتلاع مقال الجنرال (احتياط) إسحق بريك بعنوان “في الحرب المقبلة ستحدث كارثة” (“هآرتس”، 5/2). من الصعب معرفة إذا كان رئيس الحكومة والوزراء قد قاموا بقراءة المقال. وإذا قرأوه فمن المشكوك فيه إذا كانوا قد خصصوا له تفكيرا كبيرا، باستثناء الحاجة الى مواجهة إعلامية مع الادعاءات الشديدة التي تم طرحها فيه.

بريك معروف بنبوءاته المتشائمة، لذلك من السهل استبعاده في هذا الادعاء. ولكن النبوءات المتشائمة أيضا تتحقق بين حين وآخر. عندها، بعد أن يتم دفع ثمن باهظ، يتم تشكيل لجان تحقيق، فيها يتبين أنه كان هناك من حذر وأنه كان يمكن منع الكارثة.

في عالم مثالي كان رئيس الحكومة سيشكل الآن لجنة تحقيق ويطلب منها فحص أسئلة مهنية عدة، تتعلق باستعداد إسرائيل لحرب طويلة متعددة الجبهات. مثلا، الى أي درجة نظام الإمداد مستعد لمواجهة الحرب المقبلة؟ هل يتوقع أن تكون فيها جبهة داخلية؟ إذا كان الجواب نعم فماذا يمكن فعله لمنع ذلك؟ هل توجد لسلاح الجو القدرة على الدفاع عن نفسه أمام هجمات مختلفة التي يمكن أن تشل قواعده؟ هل توجد للجيش قدرة على الدفاع عن الجبهة الداخلية وأن يواجه بشكل منظم الدمار والخسائر التي ستحدثها فيها صواريخ العدو؟ هل توجد للحكومة خطة منظمة لمواجهة الذعر والفوضى التي ستكون هنا في الأيام الأولى للحرب، عندما ستنهار عشرات وربما مئات المباني نتيجة قصف الصواريخ الثقيلة، وعندما مئات وربما آلاف المواطنين سيصابون؟.

احتمالية أن يشكل رئيس الحكومة لجنة كهذه تكاد تكون صفرا. ولكن البديل يمكن أن يكون بسيط نسبيا. ففي نقاش مقلص مع رئيس الأركان يمكنه أن يسأله: هل يمكن للجيش الإسرائيلي أن يضمن دفاعا جيدا عن إسرائيل في الحرب المقبلة؟ دفاع فعال يمنع المس الجوهري بالجبهة الداخلية؟ وإذا تردد رئيس الأركان في إعطاء الرد فيمكنه التوجه لقائد سلاح الجو، الذراع الاستراتيجية لإسرائيل، الذي نعلق عليه الآمال، وأن يسأله: هل يمكن لسلاح الجو أن يضمن لمواطني إسرائيل بأنه في الحرب المقبلة سيكون بإمكانه تنفيذ مهمته الرئيسية وهي الدفاع عن سماء الدولة؟.

في السابق كان الجواب الإيجابي عن هذه الأسئلة واضحا. حتى في حرب يوم الغفران، الامتحان الأصعب الذي واجهه الجيش الإسرائيلي منذ حرب الاستقلال، لم يكن هناك أي شك في أن القوات البرية ستصد أي هجوم عربي يهدد إسرائيل في حدودها المعترف بها، وأن سلاح الجو سيضمن الدفاع عن سماء الدولة. ولكن الدخول الكثيف للتكنولوجيا العسكرية، لا سيما التسلح الصاروخي والبالستي، وفي أعقاب ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ “كروز”، خلق وضعا لا يوجد فيه للجيش بشكل عام وسلاح الجو بشكل خاص أي رد دفاعي فعال على تهديد إيران وحلفائها.

هذا ليس فيه ما يدعو الى القول إن الجيش الإسرائيلي عاجز وإن سلاح الجو لا يمكنه تدمير مئات أو آلاف الأهداف في اليوم. توجد لديه قدرات مدهشة تخلق ردعا فعالا، ومن المرجح أنه إذا فشل الردع فإن سلاح الجو سيدهش بقصفه للعدو. ولكن مع كل الاحترام لقدرته الهجومية، إلا أنه لا يستطيع توفير حماية فعالة لفترة طويلة. الوضع الذي توجد فيه للدولة قدرة على ضرب العدو بشدة، لكنها لا تستطيع الإضرار بشكل كبير بها، معروف جيدا من سنوات الخمسين. الدول العظمى بنت ترسانة نووية ستمكنها من تدمير بعضها، لكن لن تمكنها من الدفاع عن نفسها. ميزان الرعب بين إسرائيل ومحور الشر في الحقيقة غير نووي، لكن القدرات التقليدية المدهشة التي راكمتها إيران وحلفاؤها تخلق تهديدا ثقيلا على إسرائيل. لذلك، لا يوجد لديها الآن أي رد فعال.

الإجابة الصحيحة على تعاظم التهديد، التي مركزها المعركة بين حربين، أعطت حتى الآن قدرا غير قليل من الثمار. لكنها ليست حلا للمشكلة. رغم نجاح المعركة بين حربين، إلا أن إيران وحلفاءها لن يتنازلوا. ترسانة الصواريخ لديها اتسعت وقدرتها تحسنت، وانضم الى بؤر التهديد مؤخرا الحوثيون في اليمن أيضا. استمرار الهجمات يمكن أن يؤدي الى الاشتعال الذي لا توجد أي مصلحة لأي طرف فيه. عملية التدهور الى حرب الأيام الستة في 1967 أو حرب لبنان الثانية في 2006، هي أمثلة على ما يمكن أن يحدث. الردع مهما كان ناجع يمكنه أن يشتري الزمن، لكن ليس أكثر من ذلك. وغياب الحل سيؤدي في نهاية المطاف الى الحرب.

التهديد المتعاظم على إسرائيل لا يوجد له حل عسكري. بريك في الواقع يقترح تعزيز القوات البرية، لكن يصعب تصديق أن هذا هو علاج حقيقي. يجب على الرد أن يكون في المجال السياسي، أي تطوير قنوات تفاوض مع إيران بهدف تقليص احتمالات المواجهة، والدفع قدما بعملية سياسية مع الفلسطينيين بهدف استئصال جزء من شرعية دعوة إيران وحلفائها لتدمير إسرائيل، وربما تقدم في عملية سياسية مع سورية، حتى تحت حكم النظام الحالي.

هذه الخيارات تظهر الآن غير واقعية، لكن من غيرها يمكن أن تجد إسرائيل نفسها في أكثر الامتحانات خطورة منذ حرب الاستقلال. خلافا لتلك الحرب، في حينه كان الجمهور مستعدا لها وكان من الواضح له أنه لا توجد خيارات. في هذه المرة الجمهور غير مستعد، وربما يوجد خيار. من الجدير محاولة العثور عليه لأن ثمن البديل يمكن أن يكون أثقل من حمله.