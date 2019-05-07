يوجد متهم: بوجي هرتسوغ

هآرتس

نحاميا شترسلر 7/5/2019

موجة كبيرة من الغضب اجتاحت سكان الجنوب. هم ببساطة لا يثقون بأنه مع جيش كبير مثل هذا لا يحصلون على الأمن أو الهدوء أو الراحة. هم غير مستعدين للموافقة على وضع فيه حماس تطلق 690 قذيفة في 35 ساعة وتقتل أربعة أشخاص وتصيب العشرات، وكل ما تحقق هو فترة قصيرة من التوقف حتى الجولة المقبلة التي ستكون أصعب.

أحد السكان قال “ليس من الممكن أن تكون منظمة هي التي تحدد هل سنحتفل بعيد الاستقلال أم ننزل الى الملاجئ. أولادي مصدومون، سيذهبون الى الأطباء النفسيين طوال حياتهم، هم يرتجفون خوفا. الى متى سيستمر هذا. ليس لدينا قوة. أنا انتخبت بيبي”. في أعماق قلبه هو يفكر: لا يمكن أن يكون أن رئيس الحكومة هو حقا بيبي. كما يبدو تم تغييره سرا ببوجي. فقط هكذا يمكن أن يفهم عشرات جولات القتال التي كانت في السنة الماضية بين إسرائيل وحماس -بدون حسم. فقط هكذا يمكن أن يفهم الخاوة التي تم دفعها لحماس. لأن هرتسوغ هو يسار ضعيف. لا يوجد له عمود فقري، شخص غير قادر على الوقوف أمام الضغط، لذلك حماس لا تحسب له أي حساب.

لا يمكن أن يكون بيبي هو رئيس الحكومة، أيضا لأنه وعد في 2009 بـ”نحن لن نوقف الجيش الاسرائيلي، نحن سنقوض سلطة حماس”. هذا لا يمكن أن يكون بيبي، لأنه في كل جولة قتال من الجولات السابقة أعلن بصوت عال أن إسرائيل ستصفي الإرهاب وستضرب حماس الى أن تتوسل وهي ترجع على أربع من أجل وقف القتال. ولكن من توسل الآن للقليل من الهدوء؟ هذا هو نفسه.

ويوجد لبيبي توأمان سياميان لهذا الهراء: افيغدور ليبرمان. لقد قال في 2016 “لو كنت وزيرا للدفاع لكنت أعطيت لإسماعيل هنية 48 ساعة، إما إعادة جثث الجنود والمدنيين أو أن تموت. من ناحيتي، ببساطة احجز لنفسك قبرا في المقبرة الأقرب”. هنية سمع، حجز مكانا في المقبرة، وهو ينتظر منذ ذلك الحين وحتى الآن.

من كثرة الفخر القومي حول إسرائيل الى غيتو محاط بالأسوار. في حدود لبنان قام ببناء جدار مرتفع ضد حزب الله. وفي الضفة تم بناء سور فصل. وعلى حدود مصر قام ببناء جدار مكثف على طول 241 كم، وأمام غزة هو يبني الآن جدارا هستيريا من الاسمنت -6 أمتار فوق الأرض وعشرات الأمتار تحتها- من أجل قطع الأنفاق -بتكلفة تبلغ 3 مليارات شيكل. هذا في ظل عدم وجود مفاوضات وعدم وجود ردع: يتحصنون وينحنون.

ذات يوم استثمرنا في سلاح جو هجومي. الآن نستثمر في صواريخ دفاعية: القبة الحديدية الصولجان الساحر وصاروخ حيتس. ربما من الجدير أن يبني بيبي الآن قبة فولاذية شفافة (حتى لا يغطي الشمس فوق اسرائيل) هكذا نستطيع أن نخرج من البيوت بدون خوف والتجول في شوارع الغيتو.

ذات يوم نظرية اسرائيل الأمنية كانت الردع والهجوم، الآن هي التراجع والدفاع. من كثرة التهديدات الفارغة، الردع تآكل، وعن الهجوم لا أحد يتحدث. هذا خطير جدا. هذا من شأنه أن يفشل، وكرسي بيبي سيهتز. هذا أيضا هو السبب للتخلي عن المسار السياسي، مسار خطير سياسيا لكنه الوحيد الذي يمكنه حل المشكلة على المدى البعيد.

كل ذلك يحدث لأن هدف بيبي هو البقاء على قيد الحياة كي يستطيع استخدام قوته كرئيس حكومة لمنع تقديمه للمحاكمة. لذلك، هو لا يريد تحريك أي شيء، بل إدارة النزاع فقط بدون حله. وإذا كان هناك خسائر في الطريق فهذا يعد ثمنا معقولا من ناحيته.

هذا أيضا هو السبب في أنه غير مستعد للدخول الى غزة. هذا خطير جدا على كرسيه. من جهة أخرى، هو يواصل الحصار الخانق على مليوني إنسان غارقين في الفقر والبطالة. وللسبب نفسه هو لا يقوم بضم المناطق. ولكن من جهة أخرى، هو غير مستعد لإجراء أي مفاوضات مع أبو مازن حول حل سياسي. نظريته هي “اجلس ولا تفعل أي شيء”، وتكتيكه هو جمود سياسي مطلق يمكنه من البقاء في الحكم لسنوات أكثر من بن غوريون.

عشية يوم الذكرى وعيد الاستقلال نحن نعد موتانا: 4 مواطنين في الجولة الأخيرة، و56 جنديا انضموا هذه السنة الى قائمة شهداء الجيش الإسرائيلي. هذا ثمن الجمود السياسي، هذا ثمن إدارة النزاع، هذا ثمن الجبن وعدم عمل بنيامين نتنياهو.