يوروبا ليغ: روما لن يسافر إلى إشبيلية بسبب كورونا

روما – أعلن نادي روما الإيطالي الأربعاء أنه لن يسافر إلى إسبانيا لخوض مباراته مع مضيفه إشبيلية الإسباني الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأرووبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم، لأن السلطات الإسبانية لم تأذن بهبوط طائرة الفريق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب النادي الإيطالي عبر حسابه على تويتر “روما لن يذهب إلى إسبانيا لخوض مباراة الدوري الأوروبي ضد إشبيلية. لم تحصل طائرتنا الآتية من إيطاليا على إذن بالهبوط في إسبانيا”.

وأضاف “المزيد من التفاصيل سيقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم” بشأن المباراة المقررة مساء الخميس.

ومن المقرر ان تقام مباراة أخرى الخميس بين فريقين من إيطاليا إسبانيا، اذ يحل خيتافي ضيفا على إنتر في ميلانو.

لكن رئيس خيتافي أنخل توريس أعلن الثلاثاء أن فريقه لن يسافر إلى إيطاليا، أكثر الدول تأثرا بالفيروس في أوروبا، مؤكدا استعداده لخسارة المباراة من خلال الغياب عنها.

وأوضح في حديث لإذاعة “أوندا سيرو” المحلية “طلبنا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) البحث عن مدينة بديلة لميلانو. لا نريد الدخول إلى مركز فيروس كورونا، لسنا مضطرين”.

وفي حين لم يعلق “ويفا” رسميا بعد على الطلب، أكد توريس انه لا يخشى عقوبة محتملة بحال أبقيت المباراة في مكانها وتخلف فريقه عن الحضور.

