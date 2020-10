يوروبا ليغ: قرعة سهلة للأندية الإنجليزية وصعبة على نابولي وميلان

نيون (سويسرا) – أفرزت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) لموسم 2020-2021 التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد القاري للعبة (ويفا) في نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة للفرق الإنجليزية وصعبة على نابولي وميلان الإيطاليين.

🇮🇹 Napoli vs Real Sociedad 🇪🇸

🇵🇹 Braga vs Leicester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic vs AC Milan 🇮🇹#UELdraw

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020