يوروبا ليغ: ميلان ضد مانشستر يونايتد في أبرز مواجهات ثمن النهائي

نيون (سويسرا) – سيعود النجم السويدي المخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان الايطالي حاليا الى ملعب “اولد ترافورد” ليواجه فريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي، في ابرز مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت في نيون الجمعة.

وهي المرة الاولى التي يلتقي فيها الفريقان على الصعيد القاري منذ الدور ذاته في دوري ابطال اوروبا موسم 2009-2010 وانتهت المواجهة بفوز الفريق الانكليزي ذهابا وايابا 3-2 و4-صفر.

ولعب ابراهيموفتيش موسمين في صفوف الشياطين الحمر واحرز معه لقب هذه المسابقة بالذات عام 2017 علما أنه غاب عن المباراة النهائية ضد اياكس امستردام الهولندي (2-صفر) لاصابة خطيرة في ركبته بالاضافة الى فوزه بكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في العام ذاته.

وكان ميلان عانى الامرين لبلوغ هذا الدور بتعادله خارج ملعبه مع النجم الاحمر الصربي 2-2 ثم 1-1 على ملعب سان سيرو ايابا ليتأهل بفضل الاهداف المسجلة خارج ملعبه.

في المقابل، حسم مانشستر يونايتد نتيجة مواجهته مع ريال سوسييداد الاسباني ذهابا عندما تفوق عليه بأربعة اهداف من دون رد في مباراة اقيمت في تورينو، قبل ان يكتفي بالتعادل السلبي معه ايابا على ارضه.

ويدخل توتنهام الانكليزي مواجهته مع سلافيا براغ التشيكي مرشحا لتخطيه، لكن يتعين عليه ان يحذر من مفاجآت الاخير الذي اخرج مواطنه ليستر سيتي ثالث الدوري المحلي بالفوز عليه بهدفين نظيفين في عقر دار الاخير بعد تعادلهما سلبا ذهابا.

وسيتجدد اللقاء بين ارسنال الانكليزي واولمبياكوس الذي أقصاه من الدور الـ 32 الموسم الماضي، عندما خرج النادي اللندني منتصرا في مباراة الذهاب خارج ارضه 1-صفر، قبل أن ينتفض الفريق اليوناني ويطيح به من المسابقة بالفوز عليه إيابا في لندن 2-1 بعد التمديد.

وكان ارسنال عاد الى ملعب “جيورجيوس كارايسكاكيس” الخاص بأولمبياكوس الخميس لخوض مباراة الاياب “على ارضه” وتخطى بصعوبة عقبة بنفيكا البرتغالي الذي تقدم عليه 2-1، قبل ان يقلب فريق المدفعجية الطاولة ويخرج فائزا 3-2 اواخر المباراة بعد ان تعادلا ذهابا 1-1 في روما.

وأقيمت المباراتان خارج معقل الفريقين بسبب قيود السفر المفروضة في البلدين على القادمين منهما نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وهنا القرعة:

اياكس امستردام (هولندا) – يونغ بويز (سويسرا)

دينامو كييف (اوكرانيا) – فياريال (اسبانيا)

روما (ايطاليا) – شاختار دانييتسك (اوكرانيا)

اولمبياكوس (اليونان) – ارسنال (انجلترا)

دينامو زغرب (كرواتيا) – توتنهام (انكلترا)

مانشستر يونايتد (انكلترا) – ميلان (ايطاليا)

سلافيا براغ (تشيكيا) – رينجرز (اسكتلندا)

غرناطة (اسبانيا) – مولده (النروج)

تقام مباريات الذهاب في 11 آذار/مارس والاياب في 18 منه. – (أ ف ب)