يوروبا ليغ: ميلان ونابولي وتوتنهام على مشارف بلوغ دور الـ 32

باريس – يقف فريقا ميلان ونابولي الايطاليان وتوتنهام الانجليزي على مشارف بلوغ دور الـ32 من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بدرجات متفاوتة، عندما تخوض مبارياتها في الجولة الخامسة قبل الاخيرة الخميس.

وضمنت اندية ارسنال وليستر سيتي الانكليزيان، وروما الايطالي وهوفنهايم الالماني بطاقة التأهل في الجولة الماضية.

ويبدو توتنهام متصدر الدوري الانجليزي والمتجدد بقيادة مدربه المحنك البرتغالي جوزيه مورينيو قريبا من التأهل لانه في حاجة الى العودة بالتعادل من مباراته ضد لاسك لينتس النمسوي الذي يأمل في الدخول على صراع احدى البطاقتين قبل خوض الجولة الاخيرة من خلال الخروج بنتيجة ايجابية ضد فريق شمال لندن.

ويتصدر انتويرب البلجيكي ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن توتنهام، وهو يبحث عن ضمان التأهل، ويأتي لاسك في المركز الثالث مع 6 نقاط.

ويملك مورينيو مروحة من الخيارات لا سيما في الخط الامامي، حيث استعاض عن الثنائي الخطير هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين في مباراته الاخيرة ضد لودوغوريتس البلغاري في الجولة الماضية واشرك الثنائي البرازيلي لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس المعار اليه من بنفيكا البرتغالي.

وسجل فينيسيوس هدفين واضاف مورا هدفا ليخرج فريقهما بفوز عريض 4-0.

في المقابل، يحتاج ميلان الى الفوز على سلتيك الاسكتلندي وخسارة سبارتا براغ التشيكي امام ليل الفرنسي ضمن منافسات المجموعة الثامنة ليضمن مقعده في الدور التالي.

ويتصدر ليل المجموعة مع 8 نقاط وهو قادر على التأهل مقابل 7 لميلان و6 لسبارتا.

ويمرّ سلتيك في أزمة محليا وقاريا حيث يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي رينجرز لكنه يملك مباراتين مؤجلتين، مقابل نقطة واحدة في الدوري الاوروبي.

وبعد تعرض الفريق للخسارة امام روس كاونتي صفر-2 في كأس اسكتلندا، الاولى في احدى مسابقات الكأس المحلية منذ 4 سنوات، بات مصير مدربه نيل لينون على المحك.

في المقابل، يستمر غياب المخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن صفوف ميلان، لعدم شفائه من اصابة تعرض لها في العضلة ذات الرأسين لفخذه الايسر الشهر الماضي ضد نابولي.

ويعيش ميلان افضل مواسمه منذ عدة سنوات في الدوري الايطالي، حيث يتصدر الترتيب بعد تسع جولات بفارق 5 نقاط عن اقرب منافسيه انتر وست نقاط عن حامل اللقب في آخر تسعة مواسم.

وفي المجموعة السادسة، يحتاج نابولي الايطالي الى الفوز على اي زد الكمار الهولندي لضمان التأهل وربما يحسم المركز الاول شرط عدم فوز ريال سوسييداد مفاجأة ومتصدر الدوري الاسباني على رييكا الكرواتي.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 9 نقاط مقابل 7 لكل من سوسييداد والكمار القادرين على التأهل، في حين ان رييكا خارج المعادلة نهائيا بلا رصيد.

وتدخل كتيبة المدرب جينارو غاتوزو المباراة منتشية بعد ان حققت فوزا ساحقا على روما برباعية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري المحلي، في مباراة كانت تكريما لاسطورة النادي الارجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي الاسبوع الماضي اثر ازمة قلبية حادة عن ستين عاما.

ويبدو فياريال، احد مفاجآت الموسم في الدوري الاسباني، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في 10 مباريات ويحتل المركز الثالث، مرشحا لخطف بطاقة التأهل. يحتاج الى التعادل ضد سيفا سبور التركي ليحقق هدفه ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ويتصدر الفريق الاسباني بقيادة مدربه اوناي ايمري صاحب الصولات والجولات في هذه المسابقة عندما كان مدربا لاشبيلية ترتيب المجموعة مع 9 نقاط مقابل 7 لماكابي تل ابيب الاسرائيلي القادر على التأهل و6 لسيفا سبور.

كما ستكون أندية يونغ بويز السويسري (مجموعة أولى)، سلافيا براغ التشيكي وباير ليفركوزن الالماني (3)، رينجرز الاسكتلندي وبنفيكا البرتغالي (4)، غرناطة الاسباني وايندهوفن الهولندي (5)، براغا البرتغالي (7)، دينامو زغرب الكرواتي وفينورد الهولندي (11) والنجم الاحمر الصربي (12) قادرة على ضمان التأهل الخميس.

-(أ ف ب)