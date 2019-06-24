“يوروموني” تعلن عن مؤتمرها السنوي المقبل في الأردن

عمان- أعلنت “يوروموني” عن مؤتمرها السنوي الذي سينعقد للمرة السادسة في الأردن في الثاني من تموز (يوليو) المقبل، تحت شعار “الاستقرار، الابتكار والتحول- تحدي الأردن الاقتصادي”. وسيشارك البنك المركزي الأردني كمضيف رسمي، فيما سينضم البنك العربي بصفته الراعي الرئيسي، وستشارك Fintech Galaxy كشريك مجتمع في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك).

وسيناقش مؤتمر هذا العام كيف سيصل الأردن لأقصى إمكانياته الاقتصادية وكيف ستعمل المملكة على تحقيق استقرار اقتصادي كلي. وسيقيم المتحدثون في هذا المؤتمر مستوى البنية التحتية اللازمة لدعم مستقبل الأردن الرقمي وسيدرسون الخطوات الواجب اتباعها من قبل الدولة لإدارة التحول للخدمات المالية الرقمية.

وقالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات “يوروموني” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن متحمسون لنقيم نقاشات مؤتمر يوروموني في عمّان مجدداً هذا العام. إذ سنطلع على استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن وسنناقش خيارات واقعية للنمو”. وأضافت قائلةً: “مع تطور وتغير النموذج العالمي للقطاع المالي، سنقيم كيفية إدارة الابتكار الرقمي وما هي الفوائد الناجمة عنه للبلد”.

وسيستمع الحاضرون لمتحدثين من مسؤولين في الحكومة الأردنية، منظمين، وممولين من المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها. ويتطلع مؤتمر يوروموني للترحيب بسعادة الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، والسيد نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي كمتحدثين رئيسيين في الجلسة الافتتاحية. وسينضم سعادة السيد مثنى غرايبة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، للحديث عن التحول الرقمي في الأردن. فيما سيقدم الدكتور محمد العسعس، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في الأردن كلمته لاختتام فعاليات المؤتمر والذي سيقدم فيه رأيه حول منهجية الأردن في بناء العلاقات مع الشركاء في جميع أنحاء العالم.