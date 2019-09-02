آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عالميةكرة القدم

يورينتي ينضم رسميا إلى نابولي الإيطالي

منذ 40 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدن – كشف نادي نابولي الإيطالي، يوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع الإسباني فرناندو يورينتي لاعب توتنهام السابق، لتدعيم صفوفه.

وانضم يورينتي صاحب الـ34 عامًا، لصفوف نابولي في صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الماضي.

وعاد يورينتي للدوري الإيطالي بعد 4 سنوات من رحيله، حيث كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس بطل الكالتشيو.

– (وكالات) 

مقالات ذات صلة

نافاس

سان جرمان يعلن التعاقد مع نافاس وإعارة أريولا الى الريال

منذ 48 دقيقة

 إشبيلية يضم الحارس المغربي بونو والمكسيكي تشيتشاريتو

منذ ساعة واحدة

انسحاب بوغبا من تشكيلة فرنسا بسبب الإصابة

منذ ساعة واحدة

صربيا وإيطاليا الى الدور الثاني وتونس تغلب إيران

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock