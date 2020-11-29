يوسف أبو بكر يحمّل نفسه مسؤولية الخسارة أمام الأهلي

عمان – الغد – حمل مدرب فريق الوحدات يوسف أبوبكر، نفسه، مسؤولية الخسارة أمام النادي الأهلي في بطولة كأس الأردن لكرة السلة (94-76)، مشددا على ضرورة أن يتصف المدير الفني وجهازه المعاون بالشجاعة والاعتراف بالخطأ.

وقال أبوبكر، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الوحدات: “الخسارة جاءت في الوقت المناسب لمعالجة الأخطاء، سيكون هنالك دراسة وتحليل لكل السلبيات لعدم تكرارها”. وأتم حديثه بالقول: “الوحدات فريق كبير ويستحق أن يكون في المقدمة، سنعيد ترتيب أوراقنا بالشكل المطلوب لتجنب أي مفاجآت، جميع الفرق ستقف ندا للوحدات ونحن كذلك”.