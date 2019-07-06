يوسف العربي يعود إلى “القارة العجوز” من بوابة اولمبياكوس

بيرايوس (اليونان) – انضم المهاجم المغربي يوسف العربي الى صفوف أولمبياكوس اليوناني لمدة 3 سنوات، كما أعلن الأخير من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ودافع العربي (32 عاما) عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية، وفاز في صفوفه بكأس أمير قطر في أيار (مايو) الماضي.

وبدأ العربي مسيرته في صفوف كين الفرنسي عام 2008 وبقي في صفوفه حتى العام 2011، حيث انتقل الى الهلال لموسم واحد وبعدها الى غرناطة الإسباني، الذي خاض في صفوفه 130 مباراة وسجل 44 هدفا قبل أن يتركه بالعام 2016، كما خاض العربي 37 مباراة دولية مع المغرب وسجل 15 هدفا. (أ ف ب)