آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

يوسف العربي يعود إلى “القارة العجوز” من بوابة اولمبياكوس

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بيرايوس (اليونان) – انضم المهاجم المغربي يوسف العربي الى صفوف أولمبياكوس اليوناني لمدة 3 سنوات، كما أعلن الأخير من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ودافع العربي (32 عاما) عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية، وفاز في صفوفه بكأس أمير قطر في أيار (مايو) الماضي.

وبدأ العربي مسيرته في صفوف كين الفرنسي عام 2008 وبقي في صفوفه حتى العام 2011، حيث انتقل الى الهلال لموسم واحد وبعدها الى غرناطة الإسباني، الذي خاض في صفوفه 130 مباراة وسجل 44 هدفا قبل أن يتركه بالعام 2016، كما خاض العربي 37 مباراة دولية مع المغرب وسجل 15 هدفا. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

فطافطة يثني على جهود لاعبي منتخب الناشئين

منذ 3 دقائق

باريس سان جيرمان عرض نيمار على الريال مرتين

منذ 16 دقيقة

دي يونغ: أرغب بأن يأتي دي ليخت إلى برشلونة

منذ 22 دقيقة
ماورو إيكاردي

الإنتر يستغني عن إيكاردي

منذ 39 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock