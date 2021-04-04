“يوغا العين”.. للتخلص من آثار الأجهزة الرقمية!

عمان-الغد- ساعات عديدة نقضيها أمام الشاشة أو الأجهزة الرقمية التي ترهق أعيننا بشكل مفرط في زمن كورونا والإغلاق التام. تعرف على تمارين “يوغا العين” لراحة الأعين من الضغط والعناء اليومي.

بسبب جائحة كورونا والحجر التام ارتفع استعمال الهواتف المحمولة والجهاز اللوحي والتلفزيون بشكل كبير في جميع أنحاء العالم مما يؤدي إلى معاناة الأعين. التقرير الذي جاء في موقع “إم إس إن” الألماني يكشف عن أفضل السبل التي يمكن نهجها لراحة الأعين.

ففي زمن كورونا لا تعاني حياتنا الاجتماعية فقط من هذا الوباء ولكن أيضا وقبل كل شيء أعيننا. دراسة أجرتها الشركة المصنعة للعدسات”لينستور” توصلت إلى نتيجة مفادها أن أشخاصا عديدين حول العالم يقضون في المتوسط ​​تسع ساعات و45 دقيقة يوميا أمام الأجهزة الرقمية، حسب ما ذكره الموقع السويسري “بيلفي”

وفي ألمانيا يبلغ إجمالي الوقت اليومي الذي يقضيه الشخص أمام أي نوع من الشاشات ثماني ساعات. ووفقًا لاستطلاعات للرأي زاد استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 76 في المائة خلال الوباء، نقلا عن موقع dw.

إذ يقضي 45 في المائة وقتا أطول أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة ويستخدم 34 في المائة التلفزيون في كثير من الأحيان ويقضي 22 في المائة من الأشخاص معظم وقتهم رفقة الأجهزة اللوحية.

روشني باتيل، الأخصائية في تصحيح البصر، تحذر من مخاطر النظر إلى الشاشات طوال اليوم وتشرح قائلة: “متلازمة رؤية الكمبيوتر أو إجهاد العين الرقمي ناتجان عن التحديق في الشاشة طوال اليوم. وهو مصطلح يستخدم لوصف مشاكل العين والرؤية المختلفة التي تنتج عنها”.

وتضيف “عندما تتوتر أعيننا فإن عملية الرمش تقل بكثير، وحركة الشاشة تعني أنه يتعين علينا بذل جهد أكبر للتركيز. كما يمكن أن يتسبب الوضع غير الصحيح لشاشتنا في ضغوط إضافية على أعيننا”.

لذلك توصي معلمة اليوغا فيبي غريناكري بتمارين خاصة ترخي العينين وتقلل من تعبها وتجلب الراحة لها. تعرف على التمارين الثلاثة التي تنصح بها معلمة اليوغا لراحة الأعين من الضغط والعناء اليومي.

1. افرك راحتي يديك معا لتدفئ يديك وضعها على عينيك لمدة عشر ثوان. بهذه العملية تمتص التوتر الذي تراكم في قاع العين ويهدأ ببطء.

2. رمش بسرعة كبيرة لمدة 10 إلى 15 ثانية ثم أغمض عينيك ودعهما يهدآن. هذا التمرين مفيد بشكل خاص في تخفيف جفاف وإجهاد العينين.

3. لف عينيك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة عدة مرات. لن يساعد هذا التمرين في تقوية عضلات العينين فحسب بل يساعد أيضا في تحسين شكل العينين.